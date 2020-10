De neste ukene ukene må Liverpool stole på Adrián, for Alisson Becker er sannsynligvis ute i halvannen måned med en skulderskade.

Men Adrián har ikke vært tillitsvekkende i Liverpool-målet. Senest i det utrolige 2-7-tapet for Aston Villa hadde han skylden i det første målet.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Liverpool burde sikret seg en bedre nummer to bak Alisson i løpet av overgangsvinduet.

– Dette burde Liverpool gjort noe med tidligere i sommer etter det som skjedde på slutten av forrige sesong. Der fikk han rett og slett sceneskrekk. Du kunne nesten se at han slet da han gikk ut på banen, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

SKADET: Alisson Becker er sannsynligvis ute i sju kamper med skulderskade. Foto: Phil Noble / AFP

– Sergio Romero er blitt tredjekeeper i Manchester United og er altfor god til å være der. Han hadde aldri blitt sluppet til Liverpool, men det hadde vært en bra overgang, mener Thorstvedt.

Thorstvedt poengterer at Adrián har vært svak lenge.

– Adrián fikk plutselig et eller annet mentalt som gjorde at han virkelig var ute og syklet. Det var ikke bare på tilbakespill. Han var enormt stresset. Før kampen mot Atlético Madrid sa jeg at «dette er et kjempeproblem for Liverpool, det kan skjære seg» – og det gjorde det, sier Thorstvedt.

– Skal de være i en sånn situasjon igjen at de må spille med Adrián, så kan det samme skje på ny. Det kan gå bra, de har psykologer som jobber i klubben og de gjør alt for at spillerne skal ha alt på stell, men han har en mental greie som gjør at han ser skikkelig, skikkelig «shaky» ut, sier han.

En annen tredjekeeper i Premier League, Paulo Gazzaniga i Tottenham, ble koblet til Liverpool på siste dag av overgangsvinduet, men mer troverdige kilder er klare på at de røde skal ikke ha gjort noen forsøk på å få inn en ny sisteskanse.

– Det er lett å være etterpåklok. Jeg tenkte før kampen mot Aston Villa at Adrián er en bra nummer to på Liverpool. Etter kampen syntes jeg mest synd på ham. Dette «freak»-resultatet kan veldig lite lastes på ham. Vi har sett så mange de siste årene som har mistet ballen som ham, og det er feil å ta Adrián og Liverpools strategi i dag. Jeg tror hvilken som helst annen reservekeeper på hylle tre kunne gjort samme feil, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Jürgen Klopp tok Adrián i forsvar etter stortapet på Villa Park.

– Adrián er en virkelig god målvakt. Han spilte elleve kamper (i Premier League) forrige sesong, og vi vant alle. I kveld var ikke keeperen problemet vår. Reaksjonen på det første målet var ikke hans problem, men vårt problem, sier Liverpool-manageren.

Dersom det blir seks uker på sidelinjen, mister den tidligere Roma-målvakten Liverpool-kampene mot Everton, Ajax, Sheffield United, Midtjylland, West Ham, Atalanta og Manchester City.