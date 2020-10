Warholm flørter med 800 meter: – Vil være for fremtiden

Verdensener Karsten Warholm (24) kan se tilbake på et rekordår, men innrømmer likevel at sesongen bærer preg av et lite antiklimaks.

– Det har vært et bra år og over all forventning.

Slik oppsummerer Karsten Warholm friidrettssesongen til TV 2 - 117 dager etter at han sesongåpnet på Bislett med "Impossible Games" og verdensrekord. Mandag avsluttet han etter alle solemerker utendørssesongen med et mislykket rekordforsøk på Bislett på 400 meter flatt på samme arena.

SLITEN: – Jeg skal ikke lyve. Jeg hadde håpet å kanskje pushe min personlige og norske rekord, sier Warholm etter forsøket på Bislett. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Likevel kan 24-åringen se tilbake på ett suksessår med flere resultater i ypperste verdensklasse med et "historisk bra snitt" på løpene ifølge trener Leif Olav Alnes, og sunnmøringen har virkelig truet den 28 år gamle verdensrekorden til Kevin Young på 400 meter hekk.

– Det var ikke dette vi så for oss i mars-april, men når vi først fikk ut det vi har trent for og kanskje enda mer enn hva jeg hadde forventet er det vanskelig å ikke være fornøyd, fortsetter Warholm.

Verdensrekordjakten

Warholm annonserte tidlig at han jaktet Youngs verdensrekord på 46.78 da sesongen og friidrettsstevnene omsider rullet i gang.

Nærmest var han i Diamond League-stevnet i Stockholm i sommer da han løp inn til historiens nest beste tid - kun ni hundredeler bak Youngs rekord, men han lykkes dessverre aldri å senke rekorden i de påfølgende verdensrekordforsøkene.

– Det at du ikke klarte verdensrekorden i sommer, til tross for en veldig god sesong og mange meget sterke løp, har det vært et lite antiklimaks?

– Det er et veldig godt spørsmål, sier Warholm før han tar seg en lengre tenkepause:

– Fra en toppidrettsutøvers perspektiv så er det alltid et antiklimaks å ikke klare å nå det du jobber for.

– Når sesongen har blitt slik det er blitt, har man gått for store ting og vi har truffet bra selv om den store greia ikke gikk inn, fortsetter verdensstjernen.

Nå er utendørssesongen kommet ved veis ende og Warholm trekker seg tilbake for en treningsperiode før innendørsstevene banker på døren.

– Det kjennes slik ut. Jeg er fristet til å gå tilbake til trening og føler at man har den motivasjonen for å jobbe det lille ekstra for å nå drømmene sine.

– Leker med 800 meter- og 400 meter flatt-tanken

I tillegg til verdensrekordjaget på 400 meter hekk har Warholm tidvis utfordret seg selv på 400 meter flatt og har notert seg for verdens tredje beste notering i verden i år, og han satte verdensrekord på den utradisjonelle distansen 300 meter hekk under "Impossible Games".

– Kan det være vi får se deg mer på 400 meter flatt i årene fremover?

–Det kommer jeg til å gjøre selvfølgelig. Det blir absolutt ikke siste gang.

– Kan det bli din nye satsningsøvelse?

– Det er vanskelig å si. Jeg har også tenkt på at det kan være mulig å gå opp i distanse, men det får være til fremtiden, avslører Warholm.

– Hvilke distanser snakker vi da?

– Det vil stoppe på 800, men tanken har vært der, og vi har lekt med både det og 400 meter flatt, men ikke gjort noe realitet.

– Så du er åpen for nye utfordringer?

– Jeg kommer til å søke utfordringer den dagen jeg kjenner jeg trenger det, men akkurat nå føler jeg at jeg har det jeg trenger.

– Foreløpig er det 400 meter hekk for alle pengene, og det blir hvertfall noen år til.