Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår tre tusen kvoteflyktninger

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er glad for at KrF og Venstre har fått fullt gjennomslag for sitt syn på kvoteflyktninger i statsbudsjettet.

– Jeg kan bekrefte at regjeringen neste år ønsker å ta imot 3.000 kvoteflyktninger, og det er et rekordhøyt tall. Det er tre ganger mer enn de rødgrønne tok i mot. Og jeg mener det skulle bare mangle når vi er i en situasjon i verden der det er flere flyktninger på flukt enn noen gang, og da må Norge også ta det ansvaret, sier Ropstad til TV 2.

Dette er i samsvar med Granavolden-plattformen fra januar 2019 mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF om å videreføre antallet kvoteflyktninger på samme nivå, som var 3.000.

Men etter at Frp gikk ut av Solberg-regjeringen ett år senere, erklærte partileder Siv Jensen at Frp ikke lenger var bundet av avtalen.

Knallharde krav

På Frps landsstyremøte i september kom partiet tvert imot med knallharde krav om blant annet å kutte antallet kvoteflyktninger til et minimum.

Regjeringen bekrefter imidlertid i budsjettet tidligere uttalelser fra statsminister Erna Solberg (H) til TV 2 om at antallet kvoteflyktninger til Norge skal opprettholdes.

– Er KrF villige til å forhandle om antallet?

– Dette er regjeringens forslag vi går til Stortinget med. Det er bare halvannet år siden vi satt der og forhandlet, og alle fire partiene var fornøyde. Derfor er det utgangspunktet, og det vi ønsker å få igjennom i Stortinget, sier Ropstad,

Ropstad er langt fra å snakke om noe som ligner på et ultimatum.

– Jeg kommer ikke til å forhandle i media. Dette er en viktig sak for KrF, Venstre og regjeringen, og derfor så vi både stor tro og et stort ønske om å få dette igjennom i Stortinget.

– Men er det viktigere å sitte i regjering enn å få tre tusen kvoteflyktninger til Norge?

– Det aller viktigste for KrF er å få gjennomslag, enten det er for familiepolitikk og for den internasjonale solidariteten, om det er på bistand eller flyktninger eller klimasiden. Det er politikken som avgjør, og så lenge vi opplever at vi får gode gjennomslag, så ønsker vi å styre, sier KrF-lederen.

– Krevende forhandlinger

Siv Jensen er på sin side under hardt press fra sine egne om å bruke pengene på flyktningene der de er, i stedet.

I fremste rekke står tidligere partiformann Carl I. Hagen, som vil ha null kvoteflyktninger til Norge neste år.

Ropstad har likevel klokkertro på at regjeringspartiene i forhandlingene på Stortinget vil finne fram til en ny budsjettavtale med Frp.

– Jeg tror det blir krevende forhandlinger, men nå har vi fire partier behandlet sju statsbudsjett. Vi har gode erfaringer med det, og vi lykkes hver gang. Jeg har stor tro på at vi skal klare det igjen. Landet vårt er i en veldig krevende situasjon med mange arbeidsledige, og da er det helt avgjørende at vi lykkes med et godt og forutsigbart statsbudsjett for neste år, sier han.

– Greit med regjeringskrise

Hagen krevde i et tidligere intervju med TV 2 at Frp må stå knallhardt på sine standpunkt, om det så skulle bli en regjeringskrise.

– Jeg har lyst til å si at det hadde vært helt greit om vi fikk en regjeringskrise i høst, og at Jonas Gahr Støre fikk spørsmålet, vil du overta og lede som statsminister. Da ville vi fått avslørt alt det kaoset som det egentlig er på rødgrønn side, uttalte partiveteranen.

– Det vil overraske meg veldig om Frp heller ønsker Jonas Gahr Støre som statsminister, men jeg har forståelse for at Frp kommer til å stille sine krav, og ønsker å få sine gjennomslag, og derfor er jeg forberedt på tøffe, men også gode forhandlinger i Stortinget, sier Ropstad.