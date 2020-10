Minst 12 i Trumps stab er smittet

Tidlig mandag ettermiddag ble det kjent at Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany bekrefter på Twitter at hun er smittet med Covid-19.

Senere mandag skriver ABC News at deres kilder sier at McEnanys assistenter Karoline Leavitt og Chad Gilmartin også har fått tilbake positive prøver.

McEnany skal være asymptomatisk. Tilstanden til Leavitt og Gilmartin er ukjent.

Dette skjer tre dager etter at presidenten og førstedamen bekreftet at de var smittet.

Ifølge The Wall Street Journal skal Trump ha forsøkt å skjule smitteutbruddet. Han skal ha testet positivt på en hurtigtest torsdag i forrige, men deretter ha krevd å få ta en ny test før de kunngjorde resultatet. Deretter bekreftet han fra studio hos TV-kanalen Fox News at hans medarbeider Hope Hicks hadde testet positivt.

SMITTET: President Trump pressetalskvinne Kaleyigh McEnany. Foto: Jacquelyn Martin

Over 10 smittet

Dermed har minst 12 av Trumps team i Det hvite hus testet positivt for koronaviruset, ifølge en oversikt New York Times har laget.

Blant de andre sentrale Trump-leiren som har blitt smittet finner man blant annet rådgiverene Kelyanne Conway og Hicks.



Visepresident Mike Pence og presidentens datter Ivanka er blant de ansatte som har testet negativt. Det samme har hans motkadidat i presidentvalget Joe Biden.

Får kraftig kritikk etter parade

Tidligere mandag dukket Trump opp i en Secret Service-bil utenfor Walter Reed-sykehuset der han er innlagt. Presidenten vinket til tilhengere fra inne i bilen. Etter dette har han fått kritikk fra flere hold.

Overlege ved Walter Reed-sykehuset, Dr. James Phillips, skriver i en twittermelding at presidentens SUV er hermetisk tettet. Dette for å begrense faren for at presidenten blir utsatt for kjemiske angrep.

Ifølge Phillips vil dette imidlertid bety at det er en stor risiko for at Trump kan ha smittet alle som satt inne i bilen.

– Risikoen for å smitte andre med viruset der inne, er så høy som den får blitt, om man ser bort i fra smitterisikoen under medisinske inngrep. Uansvarligheten er forbausende, skriver legen.

– Alle som befant seg i den bilen under den fullstendig unødvendige drive-by-hilsenen må nå i karantene i 14 dager. De kan bli syke. De kan dø. Kun for Trumps politiske spill. Dette er galskap, skriver Phillips.