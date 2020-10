Gikk til naborivalen - ble utsatt for hets

Se Mjøsderbyet mellom Lillehammer og Storhamar på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo fra kl. 18:30

Det berømte Mjøsderbyet mellom Lillehammer og Storhamar står for tur, og der skal Jacob Lundell Noer møte gamleklubben for første gang.

Etter seks år i Lillehammer-trøya, signerte 22-åringen for Mjøsa-rival Storhamar og responsen på lagbyttet har vært blandet.

– Gutta på laget ønsket meg lykke til, og venner og familie synes det var kult at jeg tok et sånt valg. Men så har du disse nettrolla som sier det de mener og litt til, forteller Lundell Noer, og fortsetter:

– Jeg ble sjokka i starten, fordi jeg har aldri vært borti det før. Noen gikk litt over grensa og sa blant annet at jeg skulle skade meg selv.

Til HA fortalte 22-åringen at folk «håpet at jeg skulle brenne i helvete».

Drøbaks-gutten valgte selv å slette all hetsen han fikk, og mener han har kommet sterkere ut av det.

– Når jeg ser tilbake på det nå, så var det egentlig bare positivt tenker jeg. Det hadde jo vært kjedelig hvis alle ga faen på Lillehammer om at jeg dro derfra.

– Målet er å bli en bedre spiller

Han kom til Lillehammer som 16-åring da han skulle begynne på hockeylinja på NTG. Nå, seks år senere, følte han at han trengte en forandring.

– Jeg følte at jeg ble litt for komfortabel med hverdagen og hvordan det funka på Lillehammer. Så jeg trengte å gå litt ut av komfortsonen og utfordre meg selv. Jeg føler at jeg har lært utrolig mye av de årene jeg har hatt på Lillehammer. Jeg kunne sikkert lært mer der også om jeg hadde blitt værende, men det handla om at jeg trengte nye utfordringer med å spille med litt andre spillere og få en ny trener.

Nå setter Lundell Noer fokuset mot å bli en bedre hockeyspiller og i rekken han spiller med i Storhamar, kan man finne veteran Patrick Thoresen og Rasmus Ahlholm.

– Det er ekstremt kult å se hvordan de trener hver dag og hvor mye ekstra de trener. Jeg har vært så heldig at jeg har fått slenge meg på der. Jeg føler jeg har veldig mye å lære av dem, forteller Lundell Noer, og legger til:

– Målet er å bli en bedre spiller nå når jeg har tatt det valget jeg har tatt.

Mjøsderbyet

På lørdag debuterte Lundell Noer for Storhamar mot Stavanger Oilers. Der satte han pucken i mål for første gang for gul- og blåtrøyene, og Storhamar vant tilslutt 4-2 over de regjerende seriemesterne.

Nå skal han ut på isen på sin gamle hjemmearena og møte tidligere lagkompiser for første gang.

– Jeg har tenkt på den kampen en stund og jeg har gledet meg lenge til det. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at vi skal vinne den kampen.