Stabæk solgte Hanche-Olsen

Stabæks kaptein Andreas Hanche-Olsen (23) er klar for belgiske Gent.

Det har tidligere vært snakk om at Standard Liege var interessert i midtstopperen, men det ble Gent som stakk av med underskriften hans.

Det bekrefter klubben på sine nettsider overgangsvinduets siste dag.

Hanche-Olsen har skrevet under på en treårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år.

– Med Andreas får vi en rask, kvikk og smidig forsvarer. Han utstråler lederskap, og det er ingen tilfeldighet at han i mange år har vært kaptein. Han er også en lokal spiller, sier Gents sportssjef Tim Matthys til klubbens nettsider.

I september ble Andreas Hanche-Olsen kalt inn til sin første landslagstropp som senior.

Hugo Vetlesen forsvinner også fra Stabæk. Unggutten har skrevet under for Bodø/Glimt.

Samtidig kom meldingen om at Stabæk låner Rosenborgs midtstopper Gustav Valsvik ut sesongen. Avtalen ble klar mandag.

RBKs trener Åge Hareide rår over flere gode midtstoppere, og trenger ikke alle.

– Etter samtaler med Åge skjønner jeg at det kan bli knapt med spilletid i høst. Derfor er dette en god mulighet for meg. Jeg ser fram til å bidra med mitt for Stabæk resten av sesongen, sier Valsvik til RBK.no.

