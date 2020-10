Krisemåling for Ap-Jonas: Verste måling i historien

På Kantars ferske måling for TV 2 er Senterpartiet og Arbeiderpartiet omtrent jevnstore, med henholdsvis 18,4 og 16,2 prosents oppslutning.

Med fattige 18,4 prosents oppslutning får Ap-leder Jonas Gahr Støre den dårligste TV 2-målingen hos Kantar noen gang.

— Vi må skjerpe oss, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til TV 2, og legger til:

— Det er et veldig dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Nå har vi over lengre tid hatt mye oppmerksomhet rundt utenomsportslige aktiviteter. Det må vi selv ta ansvaret for, sier Tajik.

Målingen er den svakeste for Arbeiderpartiet siden Kantar i 1964 startet å måle stortingsvalg.

Vedums statsminister-taushet

Da SV, Ap og Senterpartiet gikk til valg på et felles regjeringsprosjekt i 2005 var det med én felles statsministerkandidat: Jens Stoltenberg.

Ett år før stortingsvalget i 2021 er tonen en helt annen. Nå vil ikke Vedum svare på om det er han selv eller Støre som er partiets statsministerkandidat.

— Vi ønsker ikke gå inn på den debatten vi for vi har vært opptatt av at sakene skal være i fokus. Det er altfor mye spill rundt politikken, sier Vedum til TV 2.

— Vi har sagt det hele tiden at vi ønsker en Ap/Sp-basert regjering og det har vi sagt i seks år.

TAUS: Trygve Slagsvold Vedum nekter å avklare om Støre er statsministerkandidaten til Senterpartiet. Foto: Mads Fremstad/ TV 2

— Men det blir jo spekulasjoner når du står her og ikke avklarer det?

— Vi har vært tydelig over tid..

— Nei, du er ikke tydelig nå. Er Jonas Gahr Støre statsministerkandidaten på rødgrønn side?

— Vi har sagt hele tiden at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering og ikke gått inn på noen diskusjoner om noen kandidater, statsråder eller kabaler, sier Vedum.

– Synes du Jonas Gahr Støre er en velgermagnet?

– Jeg og Jonas Gahr Støre samarbeidet godt og han er en dyktig mann, sier Sp-lederen.

– Hypotetisk

Heller ikke Tajik vil være kategorisk på hvem som skal være statsminister dersom den rødgrønne opposisjonen vinner valget neste høst.

— Vi har en statsministerkandidat. Han heter Jonas Gahr Støre. Det er det vi går til valg på, men aller aller viktigst er det å bygge opp igjen tilliten til at vi har gode politiske løsninger for vanlige folk i hele landet.

— Kan Arbeiderpartiet sitte i regjering med en annen statsminister?

— Det er et hypotetisk spørsmål, og et år før valget har jeg ikke tenkt å forskuttere noen ting.

— Kunne Trygve Slagsvold Vedum gjort en god jobb som statsminister?

— Det er et hypotetisk spørsmål.

— Er det det? Har han ikke mange gode egenskaper?

— For Arbeiderpartiet er det Jonas Gahr Støre som er statsministerkandidat, svarer Tajik.

Bakgrunnstallene viser at kun halvparten av de som stemte Ap ved forrige stortingsvalg sier at de vil gjøre det igjen. Partiet lekker 77.000 velgere til Sp og Vedum og får ingen tilbake.

Jonas Gahr Støre ville ikke stille til intervju om denne saken.



Melby-effekt

På målingen er alle ni stortingspartiene over sperregrensen.

De rødgrønne, inkludert MDG, ender med 90 mandater, mot 79 på borgerlig side.

Venstre klarer sperregrensen for første gang siden februar. Dermed får Guri Melby en opptur på sin første TV 2-gallup etter at hun tok over som leder i regjeringspartiet.

NYE KOSTER: Guri Melby ble valgt som ny leder i Venstre forrige helg. Foto: Geir Olsen

– Det er mange Venstre-velgere som har vært avventende de siste månedene. Jeg håper og tror at valget av en ny ledelse og en tydelig kurs som et liberalt parti, er noe velgerne er glad for, sier Melby til TV 2.

– Ligger det en Guri-effekt her?

– Jeg tror det betyr at velgerne er fornøyd med det som skjedde på landsmøtet og at de mener vi har valgt en riktig ledelse og satser på de sakene som er viktigst for Venstre-velgerne; kutte i utslipp, ta vare på naturen og sørge for at alle får frihet og like muligheter.