To menn ble funnet døde i ruinene av et næringsbygg som brant ned på Moelv, onsdag. Mandag jobbet fremdeles politiets krimteknikere på branntomten.

Politiet vet ikke hvordan brannen brøt ut.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, men hovedhypotesen er at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med brannen, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold til TV 2.

Ingen er pågrepet eller siktet i forbindelse med saken.

Konflikt

Politiet har identifisert begge personene som ble funnet døde i ruinene. På lørdag bekreftet politiet at en av de omkomne var en mann i 40-årene fra Gjøvik, som tidligere hadde blitt meldt savnet.

Helmersen Østvold sier at politiet nå vet at mannen hadde en relasjon til den andre personen som ble funnet død i ruinene. Hun forteller også at de to personene skal ha hatt en konflikt seg imellom.

– Vi jobber videre med å finne ut av hva konflikten handlet om, sier hun.

BRENT: Her leter brannhunden etter årsaken til at brannen brøt ut. Foto: Lars Bryhn Nyland

Ukjent dødsårsak

Politiadvokaten forteller videre at de foreløpig ikke er sikre på hvordan de to omkomne mistet livet.

– Vi har mottatt foreløpige obduksjonsrapporter om begge personene. Med tanke på at de kun er foreløpige, så venter vi fortsatt på de endelige rapportene før vi kan være sikre på hva som skjedde.

Helmersen Østvold sier at politiet også jobber med å undersøke hvordan de to omkomne havnet i ruinene.

– Vi jobber med å kartlegge bevegelsene til de avdøde, for å danne et overblikk over tidslinjen i saken. Vi trenger å få en oversikt for å få satt ting i sammenheng.

– Hvordan vil saken etterforskes videre?

– De siste dagene har vi samlet opp masse informasjon. Nå vil vi gå igjennom den informasjonen, sier politiadvokat Helmersen Østvold.