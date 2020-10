Farmen-dåp: – Dette er jo Norges «Mor Teresa»

GOD KVELD NORGE (TV 2): I søndagens episode av Farmen var det duket for dåp. Deltaker og prest Thor Haavik har et mål om å fronte den kristne tro på en god måte i programmet.

Farmen-deltaker Thor Haavik (26) er nyutdannet prest og har vært åpen om sin kristne tro inne på Samsjø gård, også kjent som årets Farmen-gård.

Så åpen har han vært at deltaker Kjetil Kirk (27) ønsket å bli døpt av Haavik selv inne på gården.

I søndagens Farmen-episode gjennomførte de dåpen ute i vannet og hadde en gudstjeneste.

– Jeg er spent på om enda flere kommer til å ta Jesus til seg, sier God kveld Norge programleder Niklas Baarli når han får se klippet av dåpen.

– Thor må jo være det beste bildet Den norske kirke har hatt på mange år. Dette er jo Norges «Mor Teresa», legger Baarli til.

Fronter kristendommen

Selve dåpen gikk ikke rolig for seg da de først ble avbrutt midt i en sang av to kuer som kom løpende rett bak dem med gårdens husgris i front. Det måtte en liten «redninsaksjon» til før de kunne fullføre dåpen.

Siden starten av Farmen-innspillingen har Haavik vært åpen om at han ønsker å fortelle om det kristne budskapet inne på gården.

– Jeg håper å fronte den kristne tro på en varm og fin måte, sa 26-åringen til TV 2 ved innspillingsstart.

Han håper også at han kommer til å være en person deltakerne går til dersom de ønsker noen å snakke med. Haavik skulle egentlig starte i ny jobb i august, men det måtte utsettes på grunn av Farmen-deltakelsen.

En bønn endret livet

26-åringen har ikke hatt en oppvekst preget av kristendommen, men var mer opptatt av å skulle bli fotballproff. Den drømmen ble knust da han som 17-åring ble skadet.

– Det som hadde gitt livet mitt mening, retning, og så mye håp, det ble bare tatt i fra meg. Da opplevde jeg et slags tomrom i livet, har Haavik fortalt i et intervju med God kveld Norge tidligere.

Haavik gikk gjennom en tung periode i livet sitt. Da begynte han å undre over om det kunne være noe mer rundt det kristne budskapet.

En kveld prøvde han å be til Gud - det endret livet hans.

– Jeg ba noe sånt som: «Gud, unnskyld for at jeg har gått min egen vei. Hvis du finnes, så skal jeg gå 100 prosent for deg», forteller han.

Da kjente Haavik noe som han beskriver som en ufattelig kjærlighet, fred og godhet som kom over han.

– Hjertet mitt dunket, det var som en forelskelse, bare mye kraftigere. Jeg begynte å grine og skjønte at Gud finnes, og han bryr seg om meg, fortalte Haavik til God kveld Norge da.