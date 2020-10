– Jeg åpnet døra, og plutselig sto det seks sivile politi der

I tre år satt barna i fosterhjem, før foreldrene beviste sin uskyld og vant dem tilbake. Nå viser en ny rapport at flere «shaken baby»-dommer kan være feil.

En mars-dag i 2014 ser pappa Thomas og mamma Cathrine at deres ti uker gamle sønn sliter med kramper.

Moren tar sønnen med til legevakten, og legen sender dem videre til Haukeland Universitetssykehus for utredning. Barnet blir undersøkt, og det blir tatt prøver og gjennomført en MR-scanning.

Der finner legene både netthinneblødning og blodutredning i hodeskallen.

Det blir starten på tre års mareritt for familien fra Bergen.

Mamma Cathrine Nordnes ser på bilder fra månedene før familien ble splittet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Kastet på glattcelle

– Vi fikk beskjed om at vi kunne reise hjem, mens Terje (sønnen, journ. anm.) kunne sove på sykehuset. Morgenen etter ringte jeg opp og ga beskjed om at vi kom. Etter en halvtime sto det seks sivile politifolk på døren og tok oss med til hver vår politistasjon, forteller Cathrine Nordnes.

Da hun og tvillingsøsteren til Terje - Caroline - kom frem til politistasjonen, sto barnevernstjenesten og ventet på dem.

– De tok henne fra meg, og satt meg rett i et fire-fem timer langt avhør. Der ble jeg beskyldt for å ha påført gutten vår skade, sier hun.

– Hvordan opplevde du det?

– Det var helt absurd. Jeg sa til dem at de var helt på villspor, og at dette var galskap. Allerede der begynte jeg å spørre om de kunne sjekke saken nærmere, for jeg ville også ha svar på hva som hadde skjedd med sønnen min, sier Cathrine.

Begge foreldrene ble satt på glattcelle.

«Shaken baby»-syndrom

Pappa Thomas Rusten får samme behandling.

– Jeg visste ikke engang at Caroline var tatt fra oss. Vi fikk spørsmål om hva som hadde skjedd den dagen og natten, nærmest minutt for minutt. Svaret er at dette var en helt vanlig dag, før dette skjedde, sier han.

Dette var i mars 2014, for snart seks og et halvt år siden.

De ti uker gamle tvillingene ble plassert i fosterhjem, og foreldrene ble siktet av politiet for legemsbeskadigelse.

Også Caroline ble undersøkt av sykehuset, og i likhet med Terje, fant man tilsynelatende tegn på at tvillingene hadde blitt filleristet. Altså utsatt for et såkalt «shaken baby»-syndrom.

– Kunne ikke falt meg inn

– Gjorde dere det?

– Nei, overhodet ikke. Det er ikke noe som kunne falt meg inn å gjøre, verken mot et barn eller noen som helst, sier Cathrine, mens Thomas rister på hodet.

Foreldrene nekter all skyld overfor myndighetene, men det hjelper ikke.

– Som jeg sa både i retten og til politiet - tenk tilbake til da du var liten og ble beskyldt for noe, og tenk hvor vondt det gjorde. Det kan du gange med en million, for man vet så inderlig godt at dette aldri har skjedd, sier Cathrine.

Pappa Thomas viser frem kassen, full av dokumenter fra en lang kamp mot myndighetene. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tre år i fosterhjem

Etter hvert ble foreldrene hørt. Siktelsen fra politiet ble henlagt, men barna var fortsatt i fosterhjem.

En klage til fylkesnemnda ble avslått i desember samme år, og paret tok saken videre til tingretten.

Da rettssaken ble behandlet i februar 2016, kom første seier. Paret måtte likevel gjennom en ny runde i lagmannsretten før den endelige seieren kom i juni 2017.

Da hadde barna vært i fosterhjemhjem i tre år.

– Seieren i retten gav jubel uten like, sier pappa Thomas, før mor Cathrine følger opp:

– Men det er vanskelig å sette ord på hvordan dette føles. Man har blitt frarøvet så utrolig mye, og viktig tid med barna. Da de kom tilbake, var det som å få lov til å begynne å leve igjen.

Thomas og Cathrine ser på bilder fra ukene før de mistet omsorgsretten for ungene. I dag er familien sammen og lykkelig igjen, men minnene fra den spesielle tiden vil alltid være der. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Frykter feilaktige dommer

Cathrine og Thomas sin historie er ikke unik.

Gjennom tidene har flere foreldrepar mistet omsorgsretten til sine barn fordi man har funnet tegn på filleristing og «shaken baby»-syndrom.

Nå viser en ny rapport fra en juridisk ekspertgruppe at flere av disse dommene kan være feil, og at uskyldige foreldre kan ha blitt fratatt barna sine på feilaktig grunnlag.

– Av de 17 dommene vi har vurdert, ser det ut som fem av disse dommene er basert på feilaktig grunnlag. Dette er veldig alvorlig, sier jus-professor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo.

Tror skader kan være medfødt

Sammen med fire andre professorer og leger har Syse gått gjennom 17 barnevoldsdommer fra perioden 2004–2015. Funnene er publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Gruppen av forskere sår nå tvil om bevisene som har blitt brukt til å dømme foreldrene.

De mener det ikke er et godt nok grunnlag for å bruke diagnosen «Shaken baby»-syndrom, eller filleristing, om hodeskadene til barna.

Forskerne tror heller at skadene kan være medfødt.

– Røntgenbildene viser at dette er en medisinsk tilstand, og ikke noe som er påført av foreldrene, sier Syse, som også er utdannet lege.

Forskerne har overlevert funnene til Riksadvokaten, som bekrefter til kanalen at de kommer til å se nærmere på straffesakene som har blitt gjennomgått i forskningsartikkelen.

Jus-professor Aslak Syse ved UiO sier forskergruppen tror skader som tidligere er brukt til å konkludere med «Shaken baby»-syndrom, kan være medfødt. Foto: Berit Roald

Kritiserer rapporten

Men det er ikke alle som er enige i forskerne sine konklusjoner.

Rettmedisiner og overlege Arne Stray-Pedersen ved Oslo universitetssykehus har vært sakkyndig i flere av sakene som rapporten omhandler.

Han er sterkt kritisk til forskningen.

– Jeg er rystet etter å ha fått skummet gjennom denne rapporten. Den er ubalansert, basert på en skjev vurdering av sakene, og konsekvensene er at konklusjonene blir veldig gale, sa Stray-Pedersen da TV 2 intervjuet ham mandag ettermiddag, kort tid etter at rapporten ble kjent.

Overlege og rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Oslo Universitetssykehus er kritisk til rapporten. Foto: Berit Roald

– Ubalansert

Tirsdag har overlegen fått lest nøyere gjennom forskningsarbeidet, og han utdyper nå kritikken.

– Jeg kaller denne rapporten ubalansert, fordi det ikke står hvordan forskerne har kommet frem til denne nye tolkningen. Hva er det de har sett som vi ikke har fått med oss? Hvilke kriterier har de benyttet som gjør at de leser sakene annerledes enn oss? Det står det ikke noe om, sier Stray-Pedersen, og legger til:

– De kaller det en vitenskapelig artikkel, men da skal det alltid fremgå tydelig hva som er metoden. Her skrives det bare at de har fått nye leger til å se på sakene, og hvis det er slik at vi bruker feil kriterier, så vil jeg gjerne vite hva det gjelder, sier overlegen.

Foreldre-paret håper forskningsrapporten og at de står frem med sin historie, vil føre til endring. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Det er skremmende

Det er viktig å presisere at historien til Cathrine, Thomas og de to tvillingene ikke er en av sakene som ekspertgruppen har gjennomgått, ettersom henleggelsen gjorde at det aldri ble straffesak.

Foreldre-paret er likevel sjokkert over at uskyldige foreldre kan ha blitt dømt.

– Det er skremmende. Jeg kjenner jeg blir sint på vegne av disse foreldrene, og at det er så enkelt å sette en diagnose uten at foreldrene blir hørt, sier Cathrine.



Håper på endring

Tre år er gått siden foreldrene ble gjenforent med tvillingene, som nå er syv år gamle. Med to voksne barn på 19 og 20 år, lever familien i dag lykkelig sammen utenfor Bergen.

Paret har fått unnskyldning fra barnevernet.

– Men det har kostet mye krefter, sier Thomas.

– Håper dere at denne forskningsrapporten kan føre til endring?

– Absolutt, det er derfor vi stiller opp nå og hjelper til. Vi vil vise at det går an å bevise sin uskyld. Det fins mange som møter myndighetene og gir opp før de har prøvd, men jeg håper det er mulig å få løst opp i det, sier Cathrine.