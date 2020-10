Kommer med en sterk påminnelse til Donald Trump

210.000 amerikanere har så langt mistet livet under pandemien. Nå minnes de døde på en helt spesiell måte.

På søndag ble den første covid-19 «rememberance day» markert i USA. Med over 200.000 dødsfall så langt er landet blant de hardest rammede i verden.

For å minnes de døde er det nå satt opp 20.000 tomme stoler på en stor plen utenfor Det hvite hus i Washington. Hver stol representerer 10 personer som har mistet livet under pandemien.

Det skriver CBS News.

I tillegg til det helt spesielle minnesmerket, ble det også holdt taler og appeller fra familiene til noen av de døde, samt overlevende og helsearbeidere som har stått i frontlinjen i kampen mot viruset.

MEKTIG: Folk går forbi de 20.000 tomme stolene som er satt opp utenfor Det hvite hus. Foto: Tasos Katopodis

Blant de som talte var Konah Bernard som mistet moren sin Dr. Maima Darbah Fahnbulleh. Hun ble smittet på et pleiehjem i mai.

I talen beskrev hun øyeblikket hvor hun måtte si farvel til sin mor over Zoom.

– Jeg husker den forferdelige morgenen. Tiden stoppet helt opp, sa Bernard ifølge kanalen.

De 20.000 stolene er ment som en påminnelse til Det hvite hus. Arrangørene bak ønsker at myndighetene skal komme med en nasjonal plan for sikkerhet og gjenoppretting.

President Donald Trump ble selv bekreftet smittet med covid-19 natt til fredag norsk tid. Han ligger for øyeblikket innlagt på sykehuset, men ifølge presidentens leger er det en mulighet for at Trump kan bli sendt hjem allerede mandag.