Lagerbäck om Haaland: – Han er vanskelig å forstå av og til

Se Norge mot Serbia på TV 2 og Sumo torsdag fra klokken 20.00!

– Erling holder på å lære meg at det heter «grævligt bra», innleder Lars Lagerbäck pressekonferansen og ser bort på Erling Braut Haaland når han skal gjøre opp status på første dag av samlingen før Serbia-kampen.

Norges landslagssjef hyller Erling Braut Haaland, som har fortsatt å bøtte inn mål for Dortmund denne sesongen. Han har også scoret sine første mål på landslaget dette høsten, senest med to fulltreffere mot Nord-Irland.

– Han har hatt en fantastisk utvikling og vist over lenger tid at han er topp internasjonal klasse, så det er bare å berømme. Jeg håper vi kan få enda bedre samhandling i laget på den siste tredjedelen. Han er toppklasse i siste tredjedel allerede, sier Lars Lagerbäck.

– Jeg kan ikke si så mye negativt om Erling, selv om jeg prøver. Det eneste er at han er vanskelig å forstå av og til, men det kan jeg tåle. Språklig, altså, legger svensken til med et glimt i øyet.

«Grævla»

Norge møter Serbia torsdag kveld. Vinneren der skal møte enten Israel eller Skottland i kampen om EM-billett til neste års mesterskap.

– Det er to «grævla» gode lag som møtes. Vi har begge gode enkeltspillere. Vi har et «grævla» godt kollektiv, men de er også gode der. De har erfaring fra før, så det blir en spennende kamp mot et godt lag, sier Haaland.

På spørsmål om hva forskjellen på å spille for landslaget og Dormtund, kom jærbuen med et kortfattet svar.

– Her spiller vi med to spisser, i Dortmund med én, sier han.

Haaland sier at han trives godt sammen med hvem det måtte være på topp. Mot Nord-Irland spilte han sammen med Alexander Sørloth, som i likhet med Haaland leverte to fulltreffere i 4-0-seieren. Lagerbäck startet med Joshua King på benken i Belfast.

Berømmes for målgivende

Erling Braut Haaland kommer inn i landslagssamlingen stinn av selvtillit. Så langt denne sesongen står han med fem mål på like mange kamper for Dortmund. Senest mot Freiburg lørdag scoret han to mål.

– Jeg startet godt i fjor med Salzburg og godt i år med Dortmund. Jeg hadde en god ferie og en god «pre season» som var perfekt for meg. Egentlig var det bare å fortsette mitt spil og levere varene, sier Haaland.

Mot Freiburg kunne han også scoret hat trick på overtid, men i stedet for å prøve selv alene med keeper, trillet han ballen på tvers til Felix Passlack, som scoret sitt første mål i Bundesliga.

– Det er positivt om en spiller ser en i en klart bedre posisjon. Det er et veldig positivt personlighetstrekk å tenke hva som er det beste for laget. Det viktigste er at det blir mål. Det er fantastisk, sier Lagerbäck.

Ørjan Håskjold Nyland har meldt forfall til samlingen på grunn av skade. Inn har Odd-målvakt Sondre Rossbach kommet. I tillegg skal Håvard Nordtveit trene med Norge den første delen av samlingen, men Lagerbäck opplyser at Hoffenheim-spilleren er uaktuell til kampene som kommer.