Mental trener: – Jeg måtte spørre om hva Lagerbäck hadde gjort for å gjøre dem til et superlag

Profilert mental trener røper sine beste råd for hvordan landslagsspillerne kan stille best mulig mentalt forberedt til det som venter i playoffkampen mot Serbia. Lars Lagerbäck roses for fokuset på den mentale biten.

Torsdag møter Norges landslagsherrer Serbia i livsviktig EM-playoff. I horisonten blinker mesterskapsdeltakelse for første gang på 21 år for Norge.

Et ubeskrivelig press hviler på Martin Ødegaard, Sander Berge, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Stefan Johansen og de øvrige landslagsstjernenes skuldre før oppgjøret. For forventningene fra både spillerne selv og ikke minst omgivelsene er skyhøye.

Erik Bertrand Larssen er kanskje mest kjent som coach for toppidrettsutøvere som Casper Ruud, Stig-André Berge, Martin Johnsrud Sundby, Suzann «Tutta» Pettersen og landslagsspilleren Joshua King.

MENTAL TRENER: Erik Bertrand Larssen (til høyre) følger tennisspilleren Casper Ruud (til venstre) på treningsarenaen i French Open i Paris. Foto: Erik Johansen

Overfor TV 2 gjør Bertrand Larssen det klart at han har stor tiltro til landslagssjef Lars Lagerbäcks evner som både taktisk og mental coach inn mot kampen.

– Mental trening i min verden er veldig individuelt fra person til person, å generalisere det er vanskelig. Men da Lars Lagerbäck vært trener for Island, så coachet jeg en spiller på det islandske landslaget. Jeg spurte landslagsspilleren om hva som gjorde at de plutselig hadde så stor suksess i EM og hva Lagerbäck gjorde. De var jo plutselig et superlag i Europa. Da sa den islandske spilleren at Lagerbäck var ekstremt positiv i tilnærmingen, og formante hele tiden positive budskap for laget, forteller den mentale coachen til TV 2.

Han fortsetter historien fra da Lagerbäck ledet Island til stor suksess i EM.

– I starten syntes de islandske spillerne kanskje at «vel at et steg går grensen». Men så begynte de å tro på at de var ganske gode. Så det handler om hvilken tro spillerne har. Det handler om å forsvare den troen. Det er ekstremt viktig hva slags reell tro spillerne har på seg selv og laget. Det er ikke gjort i en håndvending, men var også noe av hemmeligheten til Drillo da han skapte en ekstrem tro blant spillerne på 90-tallet. Jeg synes tro er veldig interessant, for hva utøverne sier til seg selv er med på å skape den troen som påvirker spillet. Så enkelt er det. Det er ikke alltid lett å styre våre tanker, men hva du bestemmer deg for å tenke påvirker troen. Spillerne må ha en følelse av tro og selvtillit og tenkte offensiv om at de kan klare det. Så mental trening handler om følelser, sier han.

– Hva er det beste rådet du kan gi spillerne for å takle det enorme forventningspresset før kampen?

– Det beste rådet jeg kan gi er at spillerne må være mentalt trente og bevisste på hva de tenker underveis i kampen. De beste utøverne er veldig klare over i de ulike scenarioene som kan oppstå. Dersom de tenker gjennom det i forkant blir det utrolig mye lettere, svarer han.

Lagerbäck: – Vi må ha denne høye konsentrasjonen

Overfor TV 2 bekrefter Norges landslagssjef Lars Lagerbäck at han hele tiden har fokus på den mentale biten før kamper.

– Den mentale biten er noe jeg har holdt mye på med, men det kommer med erfaring. Får du et lag som fungerer finnes det alltid spillere med lederkvaliterer på banen som løser dette bra. Vi jobber mye med dette med konsentrasjon, og ikke lar følelser styre spillet. Mot Serbia vil vi gå ut og spille som vi ønsker å spille, og ikke overdramatisere. Dette med det mentale er en prosess, jo mer erfarne de blir, jo mer mentalt sterke blir man, sier svensken til TV 2.

Og fortsetter:

– Vi må ha denne høye konsentrasjonen. Jeg pleier å si at «If you don't run, you don't play». Løper du ikke mye, kan du heller ikke spille mye fotball. I kampen mot Østerrike ble vi for mentalt forsiktige og passive. Det skal vi ta bort. Det er bra at spillerne ser på dette som en vanlig kamp, egentlig. Vi skal ut å jobbe på, uten å bekymre oss for ytre saker vi ikke kan påvirke, sier Lagerbäck.

Landslagsprofilene Sander Berge og Martin Ødegaard føler seg begge godt nok mentalt forberedt før playoffkampen mot Serbia.

– Den største forskjellen her handler om å heve seg for anledningen, ikke minst som lag. Det er viktig at vi ikke underpresterer, og samtidig ikke sikte for høyt. Vi må ta med oss erfaringer fra tidligere som lag og ta med seg en mental styrke fra hverdagen og vite at vi spiller på et høyt nivå. Det gir grunn til trygghet, at vi stoler på det vi har gjort. Vi vet jo at det blir en tøff kamp med masse gode individer, men vi må vinne nærkampene og være der når det gjelder, oppsummer Sander Berge overfor TV 2.

– Enig. Selv om dette er en spesiell kamp med en spesiell ramme, ligger nøkkelen i å ha samme inngang til kampen vi alltid har. Vi må gjøre det vi pleier, og selv om dette er en stor kamp, så må vi gjøre sånn vi alltid gjør og spille vårt spill og beholde roen og fokus som alltid, konstaterer Martin Ødegaard.

Tror ikke tomme tribuner vil påvirke

Oppgjøret mellom Norge og Serbia spilles som kjent foran tomme tribuner på grunn av den vedvarende koronapandemien.

Erik Bertrand Larssen tror ikke det vil ha den store påvirkningen for spillerne.

– Det er opp til dem igjen hvordan de kan velge å takle ulike scenarioer, og det er sikkert noen som tenker at nå har vi ikke publikum som en 12. spiller der. Jeg hørte imidlertid på radioen i dag en spiller som sa at han vet at det sitter tusenvis av nordmenn hjemme i stuen og heier på oss foran TV-skjermen. Selv om kampen spilles for tomme tribuner, så er det tusenvis som ser kampen og heier på dem likevel. Det er veldig lett å forberede seg på. Å spille for tomme tribuner bør ikke være en unnskyldning, for det er deres bane og de er kjent med omgivelsene, konkluderer han.

Dersom Serbia tar ledelsen først kan nervene komme for de norske landslagsprofilene. Bertrand Larssen mener det bare er ett av ulike scenario de norske spillerne bør ha tenkt gjennom på forhånd.

– Scenariotrening er noe de fleste toppidrettsutøvere bør være innom. De forberedelsene inn mot kamp de må være innom er for eksempel hva som skjer hvis Norge slipper inn to mål på rappen. De må for eksempel tørre å bruke tid på det å få en kalddusj de første minuttene, og hvordan de vil håndtere det, sier han.

– Hva bør de norske spillerne gjøre for å takle nervene under oppgjøret?

– Når det gjelder dette med nervøsitet handler det om å forstå rasjonelt hva nervøsitet egentlig er. Hva som skjer rent fysiologisk, med tanke på en får høyere puls, adrenalin, man svetter mer og det blir mer pusting. Nervøsitet handler rett og slett om å gjøre seg klar til kamp. Om det hadde kommet en forbanna bjørn inn i garderoben så hadde den gitt den samme følelsen. Umiddelbart blir man nervøs og tenker at enten om man skal løpe fra den bjørnen, eller slåss med bjørnen, billedlegger han.

– Det å være nervøs er noe mange idrettsutøvere bruker som noe positivt, da man er enda mer fokusert, og at man entrer banen med staute skritt og med kassen frem. Men jeg mener Lars Lagerbäck er den rette til å håndtere tro og selvtillit, poengteter han.

Håper flere fotballspillere øker fokuset på mental trening

I individuelle idretter er det vanlig at utøverne går til anskaffelse av en mental trener for å være best mulig forberedt inn mot konkurranse.

MENTAL TRENER: Petter Northug har tidligere samarbeidet med Erik Bertrand Larssen. Foto: Berit Roald

Bertrand Larssen tror flere fotballspillere kunne ha stor nytte av å drive med mental trening, selv om det de siste årene også er blitt mer og mer vanlig i internasjonal fotball å ha større fokus på det mentale aspektet.

– Jeg har drevet med dette i 15 år, og har fortsatt en sterk følelse av at mange fotballspillere kunne hatt stor glede av mer mental trening. Mitt inntrykk er at jo på et høyere nivå man er, jo mer gir det utslag i det mentale. På det øverste internasjonale nivået så er spillerne som regel teknisk og fysisk på et like høyt nivå. Da kan det mentale skille lagene, for å sette det litt på spissen. Du kan ha to relativt jevngode lag, men jeg vil nok tro det laget som er mer mentalt robust vil vinne, sier den mentale treneren, før han slår fast:

– Min kjepphest er imidlertid å overbevise flere om at mental trening kunne blitt brukt mer hell på ulike nivået. Det er mange gode trenere som også er gode mentale trenere, så jeg sier ikke at alle må ha egne mentale trenere. Lars Lagerbäck er en trener jeg har veldig sansen for rundt disse tingene. Det er musikk i mine ører når han prater om viktigheten av det mentale aspektet i fotballen, sier han om Norges svenske landslagssjef.