Legeforeningen i Danmark vil droppe håndhilsingen med pasienter - for alltid

Legeforeningen i Danmark sier at tiden er inne for å vinke farvel til håndhilsing med pasienter.

– Vi kommer nok til å se at håndhilsingen nå blir faset ut, sier lederen for legeforeningen i Danmark, Camilla Ratchke, til danske TV2.

Den danske legeforeningen har over 32.000 medlemmer, som de siste månedene ikke har håndhilst på pasientene sine. Og om foreningen får bestemme, så skal de heller aldri håndhilse på pasientene igjen.

– Det er mange gode grunner til at vi aldri bør se det igjen i helsevesenet, håndtrykket er jo en smittebombe, sier Ratchke videre.

Smittespredning

I 2008 gjorde University of Colorado en undersøkelse, hvor de så nærmere på bakteriefloraen i 102 menneskehender. Resultatene fra undersøkelsen viste at det i snitt er 150 forskjellige bakteriearter i en menneskehånd.

Under koronapandemien har helsemyndighetene frarådet å berøre eget ansikt, da det kan medføre at koronaviruset smitter personen via munnen eller nesen.

For å redusere risikoen for å smitte andre, har håndhilsing også blitt frarådet. I Norge har dermed leger og sykepleiere tatt en pause fra håndhilsingen med pasientene.

Ratchke mener at denne vanen også bør gjelde i en tid hvor koronaviruset ikke er et problem lenger.

– Vi kan jo også minimere faren for at man smitter andre med influensa eller forkjølelse, sier hun.

Forslaget støttes av Mikkel Skotting, lege ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

– I disse tider spesielt, så er det riktig å la være å ta pasienten i hånden. Og jeg tror ikke at vi kommer til å se håndhilsing på et sykehus igjen, sier legen.

Ikke vurdert i Norge

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin, en gren i Legeforeningen.

Hun sier at Legeforeningen i Norge ikke har tatt stilling til om man bør avskaffe håndhilsingen med pasienter for alltid, men sier likevel at hun har forståelse for at de danske legene ønsker å gjøre det.

– Generelt så bærer jo håndtrykk en viss risiko for å overføre smitte, og det gjelder flere virus enn bare koronaviruset.

Kvittum Tangen forteller videre at hun i tiden før koronapandemien, også har hatt perioder hvor hun ikke håndhilser på pasienten.

– Under influensasesongen vil det eksempelvis ikke være naturlig for meg som fastlege å ta pasienten i hånden.

Mener håndtrykket er viktig

Formann for De praktiserende lægers organisation (PLO) i Danmark, Jonathan Schloss, sier at håndhilsingen burde ha blitt avskaffet dersom alt handlet om hygiene.

Men ifølge Schloss så kan et håndtrykk si noe om hvordan pasienten føler seg.

– Om man kjenner pasienten godt, så kan man føle sinnstilstanden deres i håndtrykket, det har stor verdi.

Kvittum Tangen er enig i at håndtrykket er viktig i møtet med pasienten.

– Man kan kanskje kjenne om personen er engstelig eller frustrert, og om personen er klam i hånden, så kan jo også det tyde på flere ting. Kroppskontakt gir en ekstra dimensjon til et sånt møte.

Hun sier videre at et håndtrykk gjør at man får presentert for pasienten seg på en ordentlig måte, samtidig som man viser respekt og høflighet.

– Men akkurat sånn som det er nå, så er det ikke tvil om at man bør unngå håndhilsing. Så får man heller veie disse hensynene opp mot hverandre senere.