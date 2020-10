Valgte å beholde barnet med Downs syndrom: – Fikk beskjed om å Google

Ni måneder gamle Ida koser seg med leverpostei på brødskiven i vogna.

– Det er jo favoritten det her, sier mamma Birgitte Bergerud Larssen (36), som forteller om en hverdag med fokus på søvn, mat og bæsjekonsistens – som hos de fleste andre småbarnsfamilier.

– Ida har sovet natten gjennom siden hun var syv uker, så jeg er uthvilt og hun er stort sett blid og fornøyd, sier Larssen.

Hun er overrasket over hvor normal hverdag hun har, selv om Ida har Downs syndrom.

– Jeg tror faktisk at ingenting har blitt slik jeg fryktet. Jeg trodde det skulle bli så mørkt, med bare fokus på syndromet, begrensninger og hva som vil komme av utfordringer, men slik har det ikke blitt i det hele tatt, sier hun og tenker tilbake på ultralyden i uke 14, da det ble påvist at barnet i magen hadde en diagnose.

Ble henvist til Google

Da tobarnsmoren sa til legen på ultralyden at hun ville beholde barnet i magen, opplevde Birgitte det hun mener er lite forståelse.

UTFORDRENDE: Birgitte Bergerud Larssen savnet oppfølging for valget hun hadde tatt da hun var gravid. Foto: Anine Hallgren/TV 2

– Vi ble rett og slett henvist til Google, og sendt hjem med over fire uker til neste oppfølging. Å bli henvist til Google er som å bli kastet ut i et sort hull, sier Larssen.

Hun synes det var utrolig vanskelig å ikke ha noen å snakke med i denne perioden om valget hun hadde tatt.

– Det var utrolig mange følelser og tanker, og når vi opplevde at det offentlige så tydelig sa at «her var det ikke mer å hente», så følte vi at vi ble sittende veldig alene, sier hun til TV 2.

Besøksordning for gravide

Nå skal foreldre som venter barn med diagnose påvist i svangerskapet, få tilbud om å besøke en familie som har et barn med samme diagnose.

– De som venter barn med kromosomvariasjon eller annen funksjonsnedsettelse, skal få møte en familie med barn med samme diagnose. Da får du et utgangspunkt for å se og vite mer enn gjennom å Google og det du får høre fra medisinsk personell, sier Olaug Bollestad nestleder i KrF.

30 millioner settes av i neste års statsbudsjett til kontaktfamilieordningen som blir et samarbeid mellom helsevesenet og pasientorganisasjoner. I Danmark har man en lignende ordning der alle fødeavdelinger har egne kontaktforeldre som har barn med downs syndrom.

KrF håper det norske tilbudet, som er frivillig, kan føre til færre aborter.

MØTTE POLITKERNE: KrFerne Bollestad og Bekkevold møtte Ida(9 mnd.) og moren Birgitte for å snakke om besøksordningen. Foto: Anine Hallgren/TV2

– Vil dette føre til en nedgang i aborter ?

– Det vet vi ikke, men de erfaringene vi har fra land som har innført kontaktfamilieordningen har fått de type resultater, sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

– Mer enn medisinske svar

Bekkevold i KrF mener tilbudet er viktig for at man skal kunne få se hvordan livet kan se ut.

– Det som har vært viktig for oss er at kvinner ikke skal oppleve å bli overlatt til seg selv. Helsepersonell og vi politikere må sørge for at kvinner får god informasjon, sier Bekkevold til TV 2.

10 av de 30 millionene blir søkbare for pasientorganisasjoner innen aktuelle diagnoser. De resterende 20 millionene settes av til regionale helseforetak for å etablere tilbudet i tjenesten, i samarbeid med pasientorganisasjonene.

– Jeg tror mange kommer til å benytte denne anledningen, sier nestleder Bollestad, som mener besøksordningen gir et unikt innblikk.

– Er dette et plaster på såret for KrF etter endringene i bioteknologiloven som ble vedtatt før sommeren?

– Nei, dette har vi jobbet med lenge. Vi mener disse menneskene trenger og fortjener å møte andre personer i samme situasjon, sier Bollestad.

– Vi snakker ikke om plaster på såret, men jeg tenker nok allikevel at dette blir et viktig tiltak etter endringene i bioteknologiloven. For flere personer kommer til å oppleve at de trenger flere svar enn det medisinen kan gi svar på alene, sier Bekkevold.

Vil hjelpe andre

For Birgitte var det til slutt noen Instagram-kontoer som ga støtte og innblikk i hvordan det er å ha et barn med spesielle behov.

LIKEMANNSARBEID: Birgitte Bergerud Larssen håper hun og hennes familie kan gi støtte og innblikk som besøksfamilie for noen andre. Foto: Anine Hallgren/TV2

– Men det å møte noen, se livet litt, dele erfaringer og kanskje avskrekke det litt, er ikke så dumt nei, sier hun om besøksfamilieordningen, som hun tror gir mulighet til å ta mer reflekterte valg.

Hun håper nå at hennes familie kan bli en besøksfamilie for andre.

– Jeg vil jo mer enn gjerne være et slikt hjem, samtidig som jeg ser at hvis man har tatt et valg om abort, så kan kanskje dette være en bør til byrden. Likevel, jeg tror at det er viktig å vise at det som kan se veldig mørkt ut trenger ikke å bli det. Det er Ida et eksempel på, sier Larssen.