Med 28 dager igjen til valgdagen, har de amerikanske presidentkandidatene travle dager foran seg. Blant annet gjenstår en visepresidentdebatt og to presidentdebatter.

Samtidig er Donald Trump innlagt på sykehus med koronavirus.

Natt til torsdag norsk tid er det visepresidentkandidatene som skal møtes ansikt til ansikt, mens 15. oktober er det igjen klart for at Joe Biden og Donald Trump skal barke sammen. I utgangspunktet. For nå, med en president som er smittet av koronaviruset, er spørsmålet om alt vil gå som planlagt.

– Debatten står i fare for å ikke bli avholdt, sier statsviter og kommentator Henrik Østensen Heldahl ved Amerikansk Politikk.

– Det er ikke sikkert at Trump er klar til 15. oktober, så man må vente og se litt hvordan det går med sykdomsforløpet for å se hvordan det påvirker debatten, sier han videre.

Testet positivt

Bare en måned før det amerikanske presidentvalget testet Trump positivt for viruset. Også hans kone Melania er smittet.

– Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMMEN komme oss gjennom dette, skrev presidenten på Twitter natt til fredag lokal tid.

Mandag sier stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus til Fox News at administrasjonen er optimistisk til at presidenten får reise fra sykehuset mandag.

I en uttalelse til kanalen sier stabssjefen at han har snakket med Donald Trump mandag morgen.

– Han fortsatte å forbedre seg over natten, og er klar for å gå tilbake til en normal timeplan, sier han.

Karanteneregler

Ifølge amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) kan man avslutte isolasjonen hvis det har gått minst ti dager fra de første symptomene kom, det har gått minst 24 timer uten feber uten bruk av febernedsettende midler og andre symptomer har blitt forbedret.

Dersom man har vært innlagt på sykehus og fått oksygen, kan helsepersonell anbefale at man blir værende i isolasjon i mer enn ti dager etter at symptomene først kom.

Trump fikk oksygentilførsel i rundt en time lørdag, ifølge hans lege Sean Conley.

Samtidig kan man ta tester for å forkorte tiden for isolasjon. Ifølge CDC kan man være sammen med andre dersom man får to negative testresultater på rad, med tester som er gjort minst 24 timer fra hverandre.

Henrik Østensen Heldahl tror ikke Donald Trump kommer til å overholde veldig strenge karanteneregler.

– Nå har han allerede utsatt et par Secret Service-agenter for smitten sin, så han er jo godt i gang sånn sett, sier han.

Sykdomstilfelle

Heldahl kjenner ikke til at det har skjedd at kandidater ikke har kunnet stille til debatter på grunn av sykdom tidligere.

– Tidligere er det folk som ikke har stilt i debatter fordi de ikke har hatt lyst, fordi de ikke har ment det gagner dem, sier han.

– For eksempel ville ikke Bill Clinton ha mer enn to debatt i 1996. I 1980 nektet Jimmy Carter å debattere Ted Kennedy i primærvalget, og i samme år nektet Reagan å debattere Carter med mindre John Anderson – som var en tredjepartikandidat – fikk delta, fordi han mente det ville være bra for ham politisk hvis han fikk være med, sier han videre.

Biden leder

Dersom Trump ikke er i stand til å delta i en debatt 15. oktober, er det ifølge Heldahl opp til debattkommisjonen å bestemme om den blir utsatt, avlyst eller løst på en annen måte.

Uansett tror han ikke at man vil komme i en situasjon der Joe Biden stiller til debatt mens Trump ikke har mulighet på grunn av sykdommen.

– Hvis man skulle møtt til en debatt når man vet at motstanderen ikke møter, er det fordi man selv vil tjene på at motstanderen ikke ønsker å dukke opp, og da vil man trolig gjøre det fordi man ligger bak i målingene. Det gjør ikke Biden nå, sier han.

Han legger til at det nå er et alvorlig bakteppe som i så fall gjør at Trump ikke kan delta i en eventuell debatt.

– Så man vil ikke bruke det politisk på den måten. Og Biden leder så mye at hvis en debatt utgår, er det greit for ham. Disse debattene er det Trump som ønsker, for han ligger bak og trenger at det skjer noe, sier han, og legger til:

– Hele Bidens valgkamp er å ikke havne i media. Kursen han er på, er å la Trump havne i pressen selv, så jeg tror ikke han vil gjøre noe stunt ut av de debattene.