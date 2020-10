Smak på denne: Statsminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Det store bildet som tegnes av Kantars oktober-barometer, på oppdrag for TV 2, er at det er helt åpent hvem som inntar Statsministerens kontor etter valget neste år. Det er ikke overraskende. Og heller ikke nytt. Men nå er det relevant å snakke om tre statsministerkandidater, ikke bare to.

Denne gangen er alle ni stortingspartiene over sperregrensen. Det gir et noe tettere løp mellom blokkene. De rødgrønne (inkludert MDG) ender med 90 mandater, mot 79 på borgerlig side. Men det er såpass jevnt at det er umulig å spå hvilken vei flertallet vil tippe på valgdagen om 11 måneder. Noen desimaler over eller under sperregrensen for en rekke partier kan vippe valget den ene eller andre veien.

Historisk lavmål for Ap

Kantar gir Ap den laveste oppslutningen noensinne. Og de har målt stortingsvalg siden 1964. Sp gjør samtidig et kraftig byks, ikke minst fordi tidligere Ap-velgere strømmer i hopetall til Sp. Med 18,4 prosent oppslutning, mot Sps 16,2, kjenner Jonas Gahr Støre pusten fra Trygve Slagsvold Vedum i nakken. Målingen gjør det mulig å tenke seg at Sp kan bli større enn Ap under stortingsvalget neste år. Selv om det finnes unntak, er det naturlig at det største partiet i en regjeringskonstellasjon får statsministeren.

Statsminister Vedum?

Statsminister-spøkelset har plaget Sp tidligere. Det er ikke sikkert at det å skulle fremstå som en troverdig og samlende statsminister for hele Norge, både by og bygd, passer inn i Senterpartiets masterplan. Det er vel mer nærliggende å tro at de der i gården vil surfe inn til valgeier på en bølge av bygdestolthet, distriktspopulisme og en gjenkjennelig smittende latter. Men vil maktpartiet fremfor noen, som er en mester i å forhandle seg frem til ordførerverv og andre posisjoner lokalt, aktivt avskrive muligheten for å innta norsk politikks mektigste kontor?

Hver femte Sp-velger i vår måling kommer fra Ap. Det vil se veldig rart ut om Trygve Slagsvold Vedum skulle gi fra seg statsministerjobben til Jonas Gahr Støre hvis tidligere Ap-velgere gjør Senterpartiet til det største partiet på rødgrønn side.

Nei, jeg tror Trygve Slagsvold Vedum legger inn en ekstra aftenbønn om at Ap løfter seg utover vinteren og våren.

Jan Bøhler-effekt?

Målingen ble tatt opp mandag til fredag i forrige uke (28. september til 2. oktober). Det ble nok en uke preget av person-strid og støy for Ap. Onsdag ble det kjent at Ap-profilen Geir Lippestad meldte seg ut og dannet det nye partiet Sentrum. Dagen etter meldte Ap-veteranen Jan Bøhler overgang til Senterpartiet, og helvetet brøt løs blant sinte og skuffede Ap-politikere i kommentarfeltene. Dette liker ikke velgerne, spesielt ikke kvinnene, og det er i hovedsak de som straffer Ap. Partiet kollapser nærmest blant kvinnelige velgere.

Siden sist måned har Aps oppslutning hos kvinner gått ned fra 28 til 17 prosent. Blant menn har den "kun" sunket fra 22 til 19 prosent. Sist gang Ap opplevde færre kvinnelige enn mannlige velgere var under metoo-skandalen våren 2018.

KrF godt av konkurranse?

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad får et komfortabelt pusterom et drøyt prosentpoeng over sperregrensen. 5,1 prosent er faktisk det høyeste vi har målt KrF på over to år. Vi må tilbake til tiden før det dramatiske retningsvalget for å finne tilsvarende tall. Den samme uka som en rekke tidligere KrF-ere starter et konkurrerende sentrumsparti, bykser altså KrF fremover på målingen. De henter 20.000 velgere fra Frp, og lekker ingen andre veien. Kanskje KrF mobiliserer mørkeblå kristne velgere fra Frp på kritikken fra Sentrum om at de er blitt for konservative?

Erna rapper velgere fra Jonas

Høyre opplever det som trolig er en korreksjon etter et dramatisk fall på forrige måneds partibarometer. De har tidligere hentet velgere fra Frp, men nå lekker Erna Solberg et ikke ubetydelig antall velgere til Frp. Men viktigst av alt for Høyre: De henter totalt 35.000 velgere netto fra Ap. Høyere enn på lenge.

Sp fullmobilisert

Senterpartiet er så å si fullmobilisert, og gjør det godt i de fleste velgersegmenter. De har høy lojalitet blant egne velgere (84 prosent), og plukker med seg velgere fra samtlige partier (bortsett fra Rødt), samtidig som de får betydelig med velgere som ikke stemte sist. Hver femte Sp-velger i målingen stemte faktisk Ap sist valg.

MDG lever farlig

MDG får 4,7 prosent og holder seg med det over sperregrensen, men partiet lever meget farlig. Så mange som hver tredje MDG-velger stemte ikke ved forrige valg. Det er de mest utro velgerne, de som oftest likevel blir sittende hjemme når valgdagen kommer. MDG er også det eneste partiet på rødgrønn side som ikke makter å hente velgere fra Ap. Det bør gi grunn til bekymring.

Valg av leder bra for Venstre

Målingen er hyggelig lesning for Venstres nyvalgte leder Guri Melby. Valget av ny partiledelse har gjort partiet godt. De bykser frem og lander over sperregrensen for første gang siden februar på Kantars målinger. Og det skyldes i stor grad at partiet klarer å holde på langt flere tidligere velgere enn de pleier. Partiet, som normalt har en lojalitet på 30-40 prosent, klarer denne gangen å holde på 7 av 10 tidligere velgere. Venstre henter dessuten 15.000 velgere netto fra Ap.

Rødt spiser «sine egne»

Rødt gjør det solid med hele 6,1 prosent. Oppslutningen skyldes ene og alene at partiet sluker velgere fra partiene på rødgrønn side: Ap (netto 24.000), SV (13.000) og MDG (11.000), i tillegg til at de henter 22.000 velger som ikke stemte sist. Partileder Bjørnar Moxnes makter ikke å hente tidligere borgerlige velgere over til seg.

Lyspunkt tross tilbakegang

SV opplever kraftig tilbakegang, som i hvert fall delvis er en korrigering fra forrige måned. De har lav lojalitet (55 prosent) og lekker nå 13.000 velgere til Rødt. I forrige måned gikk de samme velgerne andre veien. Men de henter 30.000 velgere netto fra Ap. SV har dessuten den «sunneste» velgermassen. Partiet har svært få velgere som ikke stemte sist. Det er et godt tegn, tross kraftig tilbakegang.

Siv henter velgere fra Erna

Frp siger fremover for tredje måned på rad og stopper ved 12,8 prosent på oktober-målingen. Det er fortsatt godt under sist valg for Siv Jensen, som har langt større ambisjoner enn som så. Frp mister mange velgere til KrF, men henter nesten like mange (18.000) fra Høyre. Det ser ut som om Frp også har tettet lekkasjen av velgere til Senterpartiet.

Velgerne setter seg på gjerdet

Målingen viser at de aller fleste partiene sliter med populariteten. En kvart million velgere har satt seg opp på gjerdet siden forrige måling, og sier at de ikke ville brukt stemmeretten sin om det var valg i dag. Kun 73 prosent av de spurte oppga partipreferanse i oktober, mens 80 prosent gjorde det samme for en måned siden.