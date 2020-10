Åpner opp om datinglivet: – Det er vanskelig

Tvillingene Marcus & Martinus fra Trofors i Nordland slo gjennom i Melodi Grand Prix junior i 2012, og har siden vært å se på scenen i inn - og utland.

Men til tross for en allerede imponerende musikkarriere i en alder av 18 år, innrømmer Martinus at de fortsatt blir overrasket hver gang noen spør om å ta et bilde med de.

Marcus forklarer at det er fordi de aldri hadde sett for seg at oppmerksomheten skulle vare så lenge.

– Vi tenkte at dette kom til å vare i ett eller to år, for det er det vi har sett med de andre som har vært med i MGPjr. Så vi tenkte at vi måtte nyte det mens vi kunne og ha det gøy, men så varte det litt lenger enn forventa, forteller Marcus til God morgen Norge.

– Beste oppveksten jeg kunne hatt

Til tross at de har en barndom litt utenom det vanlige, mener de selv at de har hatt en relativt vanlig oppvekst – med noen unntak.

STORE STJERNER: Marcus og Martinus under Idrettsgallaen 2019 i Stavanger,. Foto: Carina Johansen/ NTB

– Vi har selvfølgelig prioritert andre ting som har gjort at vi ikke har hatt en helt normal oppvekst i forhold til andre. Men vi har setter stor pris på alle de tingene som mange andre ikke får lov til å oppleve, så egentlig er dette den beste oppveksten jeg kunne hatt. Jeg setter pris på alle de øyeblikkene jeg har fått oppleve sammen med Martinus, sier Marcus.

Likevel klarer gutta å skille mellom livet som superstjerner og hverdagen hjemme i Trofors.

– Når vi kommer hjem er det litt som om vi skrur på en knapp. Når vi er på Trofors slapper vi helt av, henger med venner, gjør lekser og øver selvsagt på musikken, foreller Martinius.

– Også tror jeg det hjelper å ha med pappa på tur, for han holder litt igjen, legger Marcus til.

Datinglivet

Med fans over hele verden, er det nærliggende å tro at tvillingene får en del forespørsel og kjærlighetserklæringer. Likevel er dating noe gutta ikke har brukt mye tid på.

– Er det vanskelig å date?

– Det er jo det. Om man skal gjøre det, eller komme i et forhold, må du bli sammen med noen du stoler på og at de har lyst til å være sammen med deg som person, og ikke på grunn av det du gjør. Så man må bli godt kjent med den personen og stole på den hundre prosent. Enda har jeg ikke det skjedd, forteller Marcus.

Det sier Martinus seg enig i, og sier at fansen får med seg alt duoen driver med.

– De er som FBI. De er veldig gode på det de gjør og finner ut av alt, så de er gode.

Sa nei til drømmesignering

For det er ingen tvil om at disse gutta er populære – både blant fansen og i musikkbransjen.

På sensommeren i 2018 var de i flere møter med Scooter Braun SB Projects, som blant annet er manager for Justin Bieber og Ariana Grande.

Scooter var interessert i tvillingene fra Nordland, men de valgte å takke nei til det som for mange er drømmesigneringen.

TAKKET NEI: Marcus & Martinus valgte å ikke gå i samarbeid med manageren Scooter Braun. Foto: Angela Weiss/ NTB

De forteller at de ikke ble enige om en avtale som passet bra for begge parter, og at det viktigste for dem er å gjøre det de elsker mest; nemlig musikk. De landet derfor en bedre avtale med Universal i Tyskland og bookingselskapet Paradigme, som blant annet jobber med Shawn Mendes.

2020 var året de skulle ut på turne igjen, og planene lå klare som en perle på en snor. Så kom koronaen. 18-åringene er derfor overlykkelige for at de nå kunne gi ut deres nye singel «Love You Less», som er en av mange nye låter i tiden som kommer.

– Vi prøvde å slippe ny låt veldig lenge, men vi har vært innestengt hjemme, sier Martinus.

– Det kommer mer musikk i 2020, så får vi se om vi får lov til å ha konserter og turner i 2021 og møte fansen igjen, for det er det er litt for lenge siden synes jeg, fortsetter Marcus.