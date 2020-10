Så ofte bør du bytte ut refleksen

Høsten er her for fullt, og det går mot mørkere tider. Refleksbruk blir stadig viktigere, men har du en gammel og slitt refleks kan det være at du ikke er så synlig som du tror.

Kun fire av 10 nordmenn bruker refleks

De yngste er flinkest, men altfor mange glemmer å ta på seg refleks når de går ut.

BRUK REFLEKS: Refleks kan være avgjørende i trafikken, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

– Bruken av refleks har veldig mye å si for reaksjonstiden til sjåføren. Uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha to sekunder på å se deg og reagere. Bruker du derimot refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet, og det kan være veldig avgjørende, forteller Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Kan være farlig å bruke en gammel refleks

Når du bruker en gammel eller dårlig refleks uten at du vet det, kan du oppføre deg i trafikken som om du tror du blir sett. Dette kan føre til farlige situasjoner eller i verste fall ulykker.

I ulykkesanalyser gjennomført av Statens Vegvesen kommer det frem at en av hovedårsakene til at fotgjengerulykker skjer, handler nettopp om synlighet.

EKSPERT PÅ REFLEKS: Stig A. Schibbye har de siste 20 årene representert Norge i EU/CEN når det gjelder utarbeidelse og revidering av standarder for synbarhet, Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg.

Reflekser varer ikke evig

– Reflekser må byttes ut, noen varer lengre enn andre, men som tommelfingerregel varer en refleks mellom ett til tre år, sier Stig A. Schibbye, eier av Reflexconsult AS, og en av Norges fremste eksperter på refleks.

Han forteller at de fleste refleksvester er merket med antall vask de tåler, men at de bør skiftes ut etter 20-30 vask.

– Men også her er det store forskjeller på kvaliteten, og noen burde skiftes lenge før det.

STORE FORSKJELLER: Begge disse vestene er vasket 15 ganger i samme vaskemaskin. Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg.

– Hvis en refleks både er CE-merket og at brukerinformasjonen er trykket på produktet eller følger med, kan du være trygg på at refleksen gjør det den skal.

Mange reflekser kan se veldig bra ut i dagslys eller i butikken, men når man først tester reflekteringseffekten i mørket, kan vi se store forskjeller.

SE ETTER CE-MERKET: En CE-godkjent refleksstripe over en ikke godkjent vest. Begge nye og uvasket. Foto: Ruben Kristiansen/TV 2 hjelper deg.

Tips om refleks Se etter CE-merket og om brukerinformasjonen følger med. Er dette på plass, kan du være rimelig trygg på at refleksen funker som den skal.

Sett en lommelykt opp mot nesetippen og lys mot refleksen, da vil du se hvor bra refleksen reflekterer tilbake mot lyskilden.

Bruk også refleks som beveger seg når du går, de synes best.

Mange ulike varianter

Reflekser kommer i alle mulige fasonger og farger, men målet til alle reflekser er å sende lyset tilbake til området rundt lyskilden, dette kalles retrorefleksjon. Det er tre forskjellige måter retrorefleksjon oppnås på:

Prismer

Mikroprismer

Glassprismer