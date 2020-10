Anklaget for å ha brukt Vatikanets penger til å bestikke vitner i overgrepssak

Giovanni Becciu er beskyldt for å ha brukt over sju millioner kroner av Vatikanets penger på å bestikke vitner i en overgrepssak mot kardinal George Pell, med mål om å få Pell dømt.

Tidligere kardinal og statssekretær i Vatikanstaten, Giovanni Angelo Becciu (72), ble tvunget til å forlate sine verv 24. september.

Årsaken er at vatikanske påtalemyndigheter skal ha funnet bevis for at Becciu har brukt cirka 680.000 euro, omtrentlige 7,4 millioner kroner, av Vatikanstatens penger, på å bestikke vitner i en overgrepssak mot kardinal og tidligere finansminister i Vatikanstaten, George Pell (79).

Ifølge påtalemyndighetens dokumenter hadde Becciu som mål at Pell skulle bli dømt for å ha begått seksuelle overgrep mot mindreårige, det skriver New York Post.

Pell var nemlig en pådriver for bedre innsyn i Vatikanets økonomi, noe som Becciu angivelig fryktet ville føre til oppdagelse av økonomisk kriminalitet han selv hadde begått.

Nekter

Becciu nekter for å ha hatt en innflytelse i saken mot Pell.

Som statssekretær ble Becciu beskyldt for å overført penger fra Vatikanstatens konto til bedrifter og veldedige organisasjoner som var drevet av hans tre brødre.

I 2016 ba Pell om at et eksternt revisjonsfirma skulle få revidere Vatikanets økonomi. Dette ble imidlertid avslått av Becciu.

Overgrepssak

Australske Pell bli i 2018 dømt av en enstemmig jury for å ha begått seksuelle overgrep mot to tretten år gamle korgutter. Ifølge anklagene fant hendelsen sted i Melbourne i 1996, Pell var erkebiskop på den tiden.

Pell satt fengslet i 13 måneder, før han i 2020 ble frikjent av en enstemmig jury i Australias høyesterett.

Ifølge avgjørelsen fra den australske høyesteretten var det rimelig tvil rundt vitneforklaringene til en av guttene som hevdet at Pell hadde forgrepet seg på ham og en annen korgutt.