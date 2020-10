Siv Jensen tar avstand fra Amundsen-kobling mellom Rødt og «voldsvenstre»

Siv Jensen sier hun ikke mener at Rødt er en del av «voldsvenstre», slik tidligere justisminster Per-Willy Amundsen (Frp) sa søndag. Samtidig ber hun Bjørnar Moxnes om å ikke være så hårsår.

Søndag reagerte Rødt-leder Bjørnar Moxnes kraftig på uttalelser i TV 2 fra Frp-politiker Per-Willy Amundsen.

– Det er under et døgn siden et menneske har blitt drept - og så bruker tidligere justisminister Per-Willy Amundsen dødsfallet til å prøve å sverte Rødt ved å koble våre medlemmer til drapet, uttalte Moxnes, og ba Siv Jensen ta avstand fra sin egen partifelle.

I en Facebook-post søndag spør tidligere justisminister Per-Willy Amundsen om «det gode hatet har kostet menneskeliv», og at «hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor».

– Som tidlige justisminister synes jeg det er veldig, veldig underkommunisert hvor mye vold som foregår på venstresiden. «Voldsvenstre» er en reell greie. Og dere i media skriver bare om «voldshøyre». Det blir aldri synlig at vi har akkurat de samme grupperingene på venstresiden, sa Amundsen til TV 2 om Facebook-posten.

Han sa videre at han mener vold fra venstre blir fortiet.

– Tenker du på noen spesielle grupper?

– Jeg vil ikke anklage stortingsrepresentanten deres for å være voldelig, men man må jo huske at de er et selverklært kommunistisk parti.

Siv Jensen: – Moxnes kan roe ned

Frp-leder Siv Jensen sier hun har snakket med Amundsen.

– Jeg mener det ikke er naturlig å ha meninger om en pågående mulig drapsetterforskning. Her må politiet få gjøre jobben sin. Det er ikke naturlig å mene noe om det. Jeg er også veldig glad for at Per-Willy i løpet av gårsdagen klargjorde det standpunktet på sin Facebook-side.

Amundsen understreket senere på sin Facebook-side at det ikke er klart hvem som er skyldig i handlingen: «Det kan godt være at det ikke handler om politisk motivert vold. Det er mitt håp.»

– Det er jo ingen som vet hva som har skjedd. Det er ingen som vet om det er et drap, og hvem som eventuelt er drapsperson, sier Jensen.

– Han trakk spesielt fram venstresiden her. Bør han beklage det?

– Jeg oppfatter at han presiserte det i går. Vi kan ikke forhåndsdømme noen. Når det er sagt vil jeg si at Bjørnar Moxnes og Rødt kan roe litt ned. Vi er mange som i vår tid i politikken har blitt beskyldt for veldig mye rart, sier Jensen.

– Hårsåre

– Bør han beklage overfor Rødt?

– Nei, jeg synes ikke Rødt skal være så veldig hårsåre. Vi er mange som har fått mange karakteristikker i vår tid i politikken. Det viktigste var at han presiserte i går, sier Jensen.

– Er Rødt en del av «voldsvenstre»?

– Nei, jeg mener det er personer i samfunnet som tyr til vold. Jeg kommer ikke til forsvare voldshandlinger uansett hvilket ståsted de har. Jeg mener en heller skal delta i det politiske ordskifte.

– Men er Rødt en del av «voldsvenstre » ?

– Nei, det mener jeg ikke.