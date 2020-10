Får oppfylt guttedrømmen – så skjer dette

Sjefen for kompani Lauritzen, Oberst Dag Otto Lauritzen, står spent og tripper utenfor hovedinngangen til Bodø flystasjon.

Han er invitert av Luftforsvaret for å være med F-16 pilotene i Bodø på jobb.

– Jeg kjenner at jeg både gleder og gruer meg litt. Det kribler litt i magen nå. Det blir en opplevelse som ikke jeg har vært med på før, forteller Dag Otto Lauritzen spent.

Han får utlevert en grønn pilotdress.

– Det er noe ukjent. Du må stole på piloten og utstyret. Hvis det ikke kribler i magen er du ikke skjerpet nok. Slik er det før konkurranser også, sier forteller Lauritzen.



Før han kom til Bodø har Dag Otto vært igjennom flere tester ved flymedisinsk senter på Rygge. De bestod han.

Både Dag Otto og faren Rolf Lauritzen drømte engang om å bli jagerpilot. Nå er det sønnen som er nærmest å få drømmen oppfylt.

TESTER UTSTYRET: Det er viktig at hjelmen og utstyret fungerer. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det har alltid vært en guttedrøm. Jeg hadde faktisk en drøm om å bli flyver. Min far hadde også det og fortalte flere ganger om sin drøm, men på rekruttskolen så ødela han det ene øyet så han kom aldri den veien, forteller han.

– Da tenkte jeg at det skal jeg, men det ble ikke slik for meg heller, sier programlederen i Kompani Lauritzen.

Han gleder seg til å forteller faren om opplevelsen.

– Dessverre er min far litt dement, men jeg skal nok forklare han og vise han noen bilder så tror jeg nok han skjønner det, sier Lauritzen.

Ser ut som Tom Cruise

Det ble en annen karrierer i Forsvaret for den tidligere proffsyklisten.

–Jeg angrer ikke på at jeg ble fallskjermjeger. Nå får jeg i alle fall være co-pilot og det ser jeg frem til, sier Lauritzen.

Før han forlater depotet hvor han har fått det meste av utstyr blir han utstyrt med et par Ray ban pilotbriller. Dette er faktisk standardutstyr for jagerpiloter i Luftforsvaret.

– Nå ser jeg ut som Tom Cruise, gliser han, og fikser på luggen.

PILOTBRILLER: Ray ban er faktisk en del av standardutstyret til en jagerpilot Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

Ture går videre inne på flystasjonen og til utlevering av mer utstyr.

Nå er det hjelm og drakt som skal tilpasses.

I hånda får han tørkepapir og to spyposer for å være på den sikre siden når kan kommer opp i luften.

– Jeg er forberedt på at balansenerven og G-kreftene kan sette meg ut av spill i luften, sier Lauritzen.

LIKE FØR: Fire fly deltar i øvelse om å forsvare Kompani Lauritzen Foto: Luftforsvaret

Tøft scenario

Nå skal han møte de andre pilotene for sammen med 331 skvadronen i Bodø skal han ut i strid.

I det populære programmet Kompani Lauritzen er det han som er vant til å kommandere andre, nå er det andre som sitter i førersetet og som han er avhengige av.

Fire fly skal i luften denne dagen fordelt på to lag der oppgaven er et fiktivt oppdrag med å forsvare Kompani Lauritzen.

GUTTEDRØM: Det er ikke ofte at Luftforsvaret tillater bakseteturer med F-16 Foto: Luftforsvaret

– Vi skal ut i et område hvor faktisk mitt kompani ligger og der skal vi ha en fight for å beskytte kompani Lauritzen. Det blir en «dog fight» som det kalles, forteller han.

Det blir ikke tatt hensyn til at personen i baksete på det ene jagerflyet aldri har vært i en slik situasjon før og som skal få kjenne på kreften til et F-16 krigsfly for aller første gang.

– Jeg tror faktis at det er håp bestandig. Han har vært igjennom tøffe ting før så vi har tru på han, sier Gøran Hoel, jagerflyger.

Det blir dramatikk

Innspillingen av sesong to av kompani Lauritzen er nettopp ferdig utenfor Åndalsnes. Det blir dramatikk også denne gangen kan programlederen avsløre.

SPEKTAKULÆRT: Turen med F-16 gikk over Svartisen og utover mot Lofoten i strålende vær. Foto: Luftforsvaret

– Det blir veldig spennende. Det er 14 personer som ikke vet hva de går til. De har kjempet, mestret og gjort ting de aldri før hadde gjort, avslører Lauritzen.

Noen avsløringer får vi ikke.

– Det er voksne mennesker som har grått sine tårer og som har kjempet seg opp igjen, forteller han.

Suksessen har ført til en enorm interesse også for søkningen til Forsvaret.

Det er også litt av grunnen til at Dag Otto Lauritzen er invitert til noen dagen sammen med jagerpilotene i Bodø.

– Vi har fått brev fra en tidligere forsvarssjef som sier at dette er den beste reklamen man kunne ha fått. Det er hyggelig brev å få som jeg er stolt av. Det er rammet inn og henger på kontoret, forteller programlederen.

Kompani Lauritzen hjemme

Forsvaret merker nå stor interesse fra mange unge gutter og jenter.

– Det gjør vi. Vi hører at det programmet er positivt og at det profilerer grunnverdiene til Forsvaret når det gjelder å ta vare på folk, sier Gøran Hoel, pilot og oberstløytnant ved 331 skvadronen i Bodø.

GOD PLANLEGGING: En siste briefing inne på Bodø flystasjon før avreise Foto: Roy-Arne Salater

Mange foreldre har tatt kontakt med Dag Otto Lauritzen.

– Jeg har fått hundrevis av meldinger og mailer fra skoleklasser, lærere og foreldre som sier at det nå ikke er noe problem med orden på rommene lengre, forteller han.

– Nå har de avmelding og sengstrekk og de har orden ved å kjører kompani Lauritsen hjemme. Det er tydelig at det har satt sine spor, Forteller Dag Otto Lauritzen.

Inne på basen i Bodø er de siste sikkerhetssjekkene unnagjort og den siste briefingen er over.

Kribler i magen

Mannskapene er skjerpet og klare når hangaren kommer til syne. Nå er det alvor.

– Det er en liten kribling i magen ja, jeg kjenner at det er alvor nå. Jeg tror jeg får en uforglemmelig opplevelse også får jeg heller spy litt hvis jeg må, kommer det fra baksetet.

SPENT: Det kribber godt i magen før take off. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

De fire flyene takser ut på rullebanen. Det er ikke en sky på himmelen.

Men full kraft ser Dag Otto at Bodø forsvinner bak seg.

Jagerflyet stiger raskt til værs og turen går sørover. Kompani Lauritsen sin fiktive base på bakken skal forsvares.

– Jeg må spy!

– Det er magisk!, utbryter baksetepassasjeren.

KREFTER I SVING: Både kroppen og balansenervene blir satt på prøve. Det er helt normalt å bli flysyk i et F-16 jagerfly. Foto: Luftforsvaret

Flyturen går igjennom fjorder og fjell i vakre omgivelser.

Etter hvert begynner kroppen og balansenerven til den lett aldrende obersten i baksete å merke kjøret.

– Begynner formen å bli litt variabel eller? spør pilot Erik Brettingen i forsete.

– Ja! Jeg må spy, kommer det fra baksete, og opp kommer to plastposer fra lomma.

Når piloten dra F-16 flyet opp i 6G merkes det godt på kroppen.

Etter en og halv time er drømmeturen over. Tommelen kommer opp i det flyet er på vei inn mot hangaren.

DRØMMEDAG: – Dette var helt rått og en opplevelse for livet, forteller Dag Otto Lauritzen Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det var en uforglemmelig opplevelse. Det var helt rått!, utbryter Dag Otto Lauritzen og tar av hjelmen.

Skryt av sjefen

Han får skryt fra sjefen for 331 skvadronen som har sørget for at de er trygt parkert på bakken igjen.

– Jeg er imponert over gutsen til den mannen. Han har virkelig gitt alt. Vi har fulgt det planlagte scenariet til punkt og prikke og vi har kjørt flymaskinen opp mot 6G og det den tåler, sier Erik Brettingen, sjef, 331-skvadronen ved Bodø flystasjon.

SYNLIG BEVIS: – Jeg er imponert over at Dag Otto ga alt under øvelsen, sier Erik Brettingen, sjef 331 skv. Bodø Flystasjon. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

Fra baksete fortsetter det å hagle med superlativer.

– Vi var igjennom hele Lofoten og over Svartisen. Det var fantastisk! Rett og slett en drøm. sier Lauritzen.

– Det er synd at alderen har passert for en videre karrierer i Luftforsvaret, forteller programlederen.

Han får et synlig merke som et synlig tegn på at han har fullført det som er en guttedrøm for mange.