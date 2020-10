Politiet: – Vi står ovenfor en drapsetterforskning

Dan-Eivind Lid (48) ble funnet død i leiligheten sin i Kristiansand lørdag ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.17 lørdag.

– Observasjoner gjort på stedet av melder og politiet, gjorde at vi etterforsket dette som et mistenkelig dødsfall. Etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, er det klart at det er en drapsetterforskning vi står ovenfor, sier politiadvokat Morten Formo under en pressekonferanse mandag.

Han sier politiet nå jakter en eller flere gjerningspersoner.

– Vi har ingen holdepunkter for at hans politiske engasjement har noe med saken å gjøre, sier Formo.

Synlige skader

Etter det TV 2 erfarer, hadde avdøde synlige tegn på fysiske skader da han ble funnet død. Det skal også ha blitt hørt bråk i leiligheten hans natt til søndag.

– Vi holder per nå alle muligheter åpne. Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere detaljer i obduksjonsrapporetn, sier Formo til TV 2.

Kripos bistår politiet i Agder med saken, og PST er varslet. Noe av årsaken til dette er avdødes tilknytning til SIAN.

Enorm etterforskning

Politiet i Agder har fått bistand fra Kripos. Mandag formiddag ankom tre krimteknikere fra Kripos avdødes leilighet.

Der satte de opp et telt utenfor hans leilighet, og startet sine krimtekniske undersøkelser.

– Det foregår nå en omfattende etterforskning. PST holdes orientert om saken i og med at avdøde hadde et politisk engasjement, sier han.

Formo ønsker ikke kommentere hvorvidt det vil være aktuelt å pågripe noen i løpet av kort tid.

– Dersom noen har tips som kan være relevante for saken, er det ønskelig at de tar kontakt med politiet med den informasjonen de har, sier han.