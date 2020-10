Takker kjæresten etter seersuksess

Fredag var det premiere på fem av de ti nye episodene av «Førstegangstjenesten» på NRK. Herman Flesvig spiller samtlige av hovedrollene som er karakterer han selv har skapt.

To av episodene har blitt sett av imponerende 1,3 millioner seere og på sin egen instagram har han lagt ut en et innlegg hvor han takker for den gode responsen.

«Vi klarte det faen meg igjen! Jeg må bare få lov til å takke for en helt fantastisk respons, alle meldinger og tilbakemeldinger er helt overveldende. Jeg har vært nervøs og det har vært skikkelig skummelt. Tusen tusen takk til alle som har sett på Førstegangstjenesten.» Skriver Flesvig.

«Fantastisk kjæreste»

Han tekker både venner og familie og retter en spesiell takk til kjæresten sin.

«Jeg vil også takke venner, familie, manager og ikke minst en fantastisk kjæreste som alltid støtter meg når jeg lever i en boble med mye jobbing, kombinert med periodevis fosterstilling og nerver! Tusen tusen takk! Dere holder meg på beina❤️» Skriver komikeren under innlegget.

I juni i sommer bekreftet Flesvig at han ikke lenger var singel og hadde fått seg kjæreste.

– Det er bare å bekrefte det. En nydelig lita snelle, sa komikeren til VG under Gullruten.

Samboere

I et intervju med NRK reiseradio avslører Flesvig at han holdt på med å flytte inn sammen med hans utkårede og blir samboere.

– Jeg blir samboer, sier 28-åringen til programlederne Else Kåss furuseth (39) og Cecilie Kåss Furusth (36) som svarer med jubel.

Flesvig har lenge holdt en lav profil når det gjelder hans kjærlighetsliv og under Gullruten sa han til pressen at han ville holde forholdet privat.