Derfor nekter Skal vi danse-Siri å se seg selv danse

Etter den femte sendingen av sesongens Skal vi danse var det Synnøve Skarbø og dansepartneren Santino Mirenna som måtte forlate konkurransen.

– Jeg er lei meg, men jeg har lyst til å si at jeg elsker han her (Mirenna, journ.anm.), og at jeg vil takke han for en fantastisk tid, sa en tydelig skuffet Skarbø da resultatet var avgjort.

Mestret ikke dansen

Det kunne imidlertid også blitt Siri Kristiansen og Tarjei Svalastogs tur til å pakke sakene. De havnet nemlig i årets første duell mot Skarbø og Mirenna.

Kristiansen sier til TV 2 at hun følte det var rettferdig at hun havnet i en duell denne lørdagen, da hun for første gang følte at hun ikke mestret dansen de hadde øvd på.

Se hele God morgen Norge-intervjuet med danseparet i videovinduet i toppen av saken.

IKKE FORNØYD: Siri Kristiansen var ikke fornøyd med egen innsats på dansegulvet lørdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Man øver og øver, også får man det ikke til. Da må man vise fram noe man ikke helt får til, og etterpå få korreks av fremmede, som jo åpenbart ser noe man er helt enig i, og det er litt rart. På fredag var det vanskelig å motivere seg til å vise frem noe man selv ikke var helt fornøyd med, sier Kristiansen til God morgen Norge.

Paret fikk kveldens dårligste poengsum fra dommerne, med 26 poeng.

Streng trener

Dansepartner Svalastog, som inntil han la opp i januar i år drev profesjonelt med dansing, innrømmer også at han presset Kristiansen til det ytterste i forrige uke.

– Det var en hard uke, det skal jeg innrømme. Jeg var en ganske streng trener, men Siri jobber hardt, og i mange av de andre dansene har hun overrasket både meg og seerne, tror jeg, sier 22-åringen.

«Kantete kropp»

Lørdag fikk Kristiansen høre at hun kanskje ikke er skapt for dansing, og Egor poengterte at hun var litt «kantete» i kroppen. Hun vedkjenner at hun nok ikke er den fødte danser, og at hun alltid har litt med å følge strenge regler, men sørget for at Egor fikk igjen med samme mynt etter kommentaren sin.

I DUELL: Synnøve Skarbø og Santino Mirenna og Siri Kristiansen og Tarjei Svalastog måtte ut i danseduell. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Han mente vel sikkert bevegelsene, stakkars, men jeg tok det som et direkte kompliment til min egen kropp. Da så jeg at han ble litt satt ut i fjeset, men det er jo få ting som gleder meg mer enn akkurat det, sier hun og smiler lurt.

Ser ikke på Skal vi danse

I intervjuet innrømmer Kristiansen at hun, i motsetning til de andre deltakerne, ikke har sett noen av Skal vi danse-sendingene. Det er det særlig én grunn til.

– Jeg nekter å se klipp som Tarjei tar når vi øver, og er også den eneste som ikke ser i speilet når vi danser – jeg ser kun på Tarjei. Det er jo mange grunner til det selvfølgelig, men en av dem er bare at jeg ikke vil se på meg selv, sier 42-åringen.

Til tross for at det gikk litt så som så forrige lørdag, er Kristiansen takknemlig for å få delta i Skal vi danse nok en uke. Denne gangen har hun og Svalastog mer tro på at de skal mestre en samba.

– Vi hadde jo litt samba for to uker siden, i den Fireball-dansen, så det kan vi får bruk for denne uka, sier Svalastog.

– Jeg tror det blir lettere denne uka, for nå er det litt mer gøy. Pluss at jeg skal være havfrue, som jeg jo har ønsket å være i hele mitt liv, avslutter Kristiansen entusiastisk.