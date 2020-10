– Han er en veldig god kar og enda bedre trener

Kun ett år etter overgangen fra Stabæk debuterte Kristian Malt Arnstad (17) fra start for Anderlecht i toppoppgjøret mot Club Brügge på søndag.

Stortalentet har flere ganger vært i troppen til trener Vincent Kompany, men han hadde ikke startet en ligakamp for Anderlecht. Før søndag.

– Jeg fikk vite det kvelden før, forteller Arnstad til TV 2.

– Natten var grei, jeg var ikke nervøs. Jeg tenkte bare på arbeidsoppgavene mine, fortsetter han.

– Hva sa Kompany til deg etter kampen?

– Ikke så mye. Det ble bare litt kort i garderoben, etter matchen. De sa vel gjennomført til meg. Gratulerer med debut, tøff motstand.

Anderlecht tapte kampen 0-3, men Arnstad spilte samtlige minutter. Nå håper han at det kommer flere sjanser.

– Det var gøy å debutere. Jeg har ikke fått noen klare signaler på det ennå, men jeg håper det er slik det blir, forteller han.

– Er du overrasket over at det har gått så fort?

– Jeg er ikke overrasket, men det har gått veldig fort. Det går fort i fotball-verden når man først gjør det bra. Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å trene med A-laget og spille kamp med dem. Så skal jeg fortsette å gi alt for å vise at jeg vil ha en plass, sier tenåringen.

Trente på Ullevaal

Arnstad brukte koronapausen godt. Nå høster han fruktene av treningsarbeidet han la ned.

– Jeg var en god periode hjemme. Da jobbet jeg egentlig bare med et treningsprogram jeg hadde fått av klubben. I tillegg har jeg gjort mye på egenhånd. Jeg kom veldig godt forberedt. Jeg trente med Caroline (Graham Hansen) og et par andre landslagsgutter på Ullevaal, forklarer 17-åringen.

Før overgangen til Belgia var han på prøvespill hos Manchester United, Ajax og Sporting CP. Da han meldte overgang til Anderlecht satt TV 2 på opplysninger om at også Manchester United, AC Milan og FC København hadde vist interesse for den da 16 år gamle spilleren. Arnstad er fornøyd med klubbvalget han falt ned på.

– Jeg føler jeg har valgt helt riktig klubb. De satser på unge spillere og gir dem sjansen som de viste i dag. Jeg er veldig fornøyd med klubbvalget.

Arnstad har funnet seg godt til rette i Belgia.

– Jeg bor hos en gjestefamilie. Jeg står opp rundt 08.00, drar på trening, spiser frokost med laget, trener, litt gym etter fotballen, så spiser vi lunsj. Så drar jeg hjem og gjør litt skole. Jeg bor i en bydel utenfor Brüssel. Planen er å gjøre meg ferdig med videregående. Jeg går fortsatt på NTG, forteller han.

– Veldig sympatisk

17-åringen er en av flere norske spillere som har valgt å reise ut av landet for å ta nye steg.

– For meg var det et helt riktig valg. For det første kommer det helt an på klubber og hvilke tilbud man har. Jeg mener Anderlecht er den beste klubben jeg kunne utviklet meg akkurat nå. De har bra trenere, de ville satse på meg. For meg var det viktig å ta turen, sier han.

Forholdet til Anderlecht-trener Kompany er veldig godt. Arnstad sier den tidligere Manchester City-stjernen er flink til å gi unggutta sjansen.

– Kompany er veldig sympatisk. Han har vært i samme situasjon som det jeg er i. Vi snakker i ny og ne, han vil bare at vi skal spille med lave skuldre. Han er en veldig god kar og en enda bedre trener, roser Arnstad.

Inspireres av Haaland, Ødegaard og Sørloth

Talentet synes det er gøy å se norske spillere lykkes i store, internasjonale klubber som Real Madrid, Dortmund, Leipzig og AC Milan.

– Det er veldig inspirerende. Drømmen er en gang å kunne spille i en toppklubb i en av toppligaene. Man blir jo litt mer sulten, sier han.

Arnstad har vært kaptein på U17-landslaget, men det siste året har han ikke vært like mye med.

– Klubben vil egentlig bare at jeg skal være med på de viktige turneringene. Treningsleirer har jeg ikke vært på, selv om jeg har blitt kalt opp, forteller han.