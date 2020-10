30 millioner til persontilpasset medisin: – Kan gjøre at flere overlever kreft

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til persontilpasset medisin. Kreftforeningen jubler, men sier at det fortsatt er behov for mer penger.

Regjeringen skal onsdag legge frem statsbudsjettet for 2021. Helseminister Bent Høie kan i dag røpe til TV 2 at de vil bevilge flere titalls millioner kroner til persontilpasset medisin.

– Dette vil få stor betydning for mange. Vi vet at presisjonsdiagnotistikk og persontilpasset behandling er utrolig viktig for å gi pasienter bedre og mer tilrettelagt behandling, sier Høie.

Kreftforeningen jubler over den gode nyheten og tror de nye midlene kan bli livreddende for noen pasienter.

– Det er helt fantastisk. Dette kan gjøre at flere overlever kreft eller får mindre senskader, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

GOD NYHET: Kreftforeningen mener dette er en god nyhet for mange kreftpasienter. Foto: Lise Åserud

Stort behov

Nesten alle pengene, 25 millioner, skal brukes til å få på plass genetisk presisjonsdiagnostikk på sykehusene. Dette kan gi norske kreftpasienter en mer presis diagnose.

– Det er et stort behov for mer presisjonsdiagnostikk i Norge. Mange kreftpasienter trenger en mer nøyaktig diagnose, sier Ross.

Presisjonsdiagnostikk er også en viktig forutsetning for at norske pasienter skal få delta på kliniske studier. Kreftforeningen sier at mange norske pasienter ikke får delta på utprøvende persontilpasset behandling fordi de mangler en nøyaktig diagnose.

– Vi vil at den offentlige helsetjenesten i Norge skal følge etter andre land. Med disse pengene kan vi legge til rette for flere kliniske studier og mer persontilpasset behandling i Norge, sier Høie.

– Ikke nok

Med økningen på 30 millioner kroner, vil det dermed være bevilget 61,3 millioner kroner til persontilpasset medisin over statsbudsjettet i 2021.

Kreftforeningen mener likevel ikke at dette er nok.

– Det er en veldig god start, men det er behov for mer penger hvis vi skal klare å gi alle kreftpasienter en treffsikker og skånsom behandling, sier Ross.

Bent Høie understreker at det vil bli mer penger til persontilpasset medisin selv om det bare er 61,3 millioner som er øremerket til formålet.

– Det er 30 millioner vi har vurdert å bevilge til dette nå, men vi har også bedt helseregionene om å prioritere persontilpasset behandling. Vi forventer derfor at sykehusene bruker noen av sine midler på dette , sier Høie.

De øvrige 5 millioner kronene går til å starte arbeidet med å utrede og etablere et nasjonalt genomsenter.