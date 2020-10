Refser regjeringen: «Usosialt, urettferdig og umusikalsk»

Jonas Gahr Støre gikk til frontalangrep på Erna Solberg og regjeringen da han i dag åpnet Trontaledebatten. Han beskylder regjeringen og Høyre for å øke forskjellene på rike og fattige i Norge.

Strid om skatt

– Forskjellene øker i Norge. Det er en realitet. Nå er vi på linje med klassesamfunnet Storbritannia, sa Ap-lederen.

Støre fortsatt med å anklage Høyre for å gjøre de rike enda rikere, ved at Høyres landsmøte for nuen uker siden vedtok å fjerne hele formuesskatten.

– De rike skal bli enda rikere. Fjerning av formuesskatten vil gi 200 millioner i skattelette til Bærum kommune alene - dette er mer enn hele Nord-Norge til sammen. Dette er usosialt , urettferdig og umusikalsk. Høyre er besatt av formuesskatten, sa Støre og viste til et sitat fra Høyre-historikeren Francis Sejersted: «Høyre har alltid fungert som et talerør for de bedrestilt i samfunnet.»

Ap-lederen gjentok de tre løftene til velgerne foran valget neste år i det utkastet til partiprogram som ble presentert i forrige uke: Arbeid til alle, en trygg velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland svarte med å vise til at Arbeiderpartiets programforslag inneholder en rekke store utgiftsøkninger, men ikke sier noe om skatt. Han avviste at Høyre vil fjerne formuesskatten helt. Partiet ønsker derimot å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, det vil si maskiner og bygg som er nødvendig for å drive næringsvirksomhet.

Kravstort Frp

Frps Sylvi Listhaug beskyldte Ap for vingling i sak etter sak, og nevnte innvandringspolitikken og oljepolitikken spesielt.

Partileder Siv Jensen gjentok sin kritikk av at regjeringen nå synes å avblåse korona-krisen altfor tidlig. Dersom regjeringen skal ha flertall fro statsbudsjettet, må det skje i en avtale med Frp. Siv Jensen stilte flere krav for å garantere Frps støtte:

Kraftig bedrede rammebetingelser for bedriftene, mindre byråkrati, mer til pensjonistene, reduserte avgifter på typiske grensehandelsvarer og en kritisk gjennomgang av den ene prosenten av statsbudsjettet som får til bistand.