Uvanlig høstvær: – Alt er snudd på hodet

Det er ingen tvil om at høsten har kommet til Norge, men høstværet har ikke vært helt som det pleier.

De siste dagene har det vært store kontraster mellom været i nord og sør.

– Det har bøttet ned på Østlandet i helgen, mens på Vestlandet og i nord har det vært opphold og veldig varmt, sier Isak Slettebø, vakthavende meteorolog hos Storm.

Det er ikke slik været pleier å være i starten av oktober.

– Normalen i oktober er at det er masse regn på Vestlandet, opphold på Østlandet og kaldt i Nord-Norge, men sånn har det ikke vært til nå. Alt er snudd på hodet, sier Slettebø.

GRÅTT OG VÅTT: Det var grått og vått i hovedstaden de første dagene i oktober. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regnrekord

Det har vært unormalt mye regn i Sør-Norge de siste dagene. Søndag ble det målt mellom 50 og 70 mm med regn på et døgn flere steder.

Meteorologisk Institutt skriver at hele fem målestasjoner satte ny døgnrekord for nedbør i oktober. Dette til tross for at måneden nettopp har startet.

– Dette er mye regn selv til å være Vestlandet. Men det som er oppsiktsvekkende er at det har skjedd på Østlandet, sier Slettebø.

Regnet på Østlandet ser ikke ut til å gi seg med det første og vil fortsette utover uken.

I går var det en våt søndag på #Østlandet☔ Det kunne merkes både blant ferdende utendørs og i rekordstatistikken: Hele fem stasjoner satte ny døgnrekord for oktober, og det selv om måneden bare såvidt har begynt...😮 pic.twitter.com/x2GaNC0UVu — Meteorologene (@Meteorologene) October 5, 2020

– Det blir ikke like hissig regn som i helgen, men vi er ikke helt ferdig med nedbør enda. Det ser ut som det blitt sporadisk regn både tirsdag og onsdag, sier Slettebø.

Sol og varme

I Nord-Norge og på Vestlandet har situasjonen vært en helt annen.

– Det har vært ganske fint og mildt i nord i helgen. Dette kommer til å fortsette utover denne uken også, sier Slettebø.

Vanligvis er gjennomsnittstemperaturen i Tromsø i oktober seks grader. Men de siste dagene har snittemperaturen ligget på rundt 12 grader.

– Det er mye varmere enn det vanligvis er i starten av oktober, sier Slettebø.

Kulden lar vente på seg

Vestlandet pleier å være preget av mye regn i høstmånedene, men har hittil sluppet billig unna.

– Det har vært veldig fint vær på Vestlandet, og det ser ikke ut som at det kommer spesielt mye nedbør før til helgen, sier Slettebø.

Selv om vi allerede er i oktober er det fortsatt ganske varmt i store deler av landet. I Bergen har det vært spesielt varmt, med 17,5 grader i snitt hittil i oktober.

– Det har ikke vært direkte kjølig noe sted i landet enda og det blir ikke betydelig kaldere i løpet av denne uken heller, sier Slettebø.