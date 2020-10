Boasson-Hagen i dialog om sjokkretur til INEOS

Det vil i så fall være en overgang som vil skape store overskrifter i sykkelverden.

Boasson-Hagen er kontraktsløs etter denne sesongen. Hans nåværende arbeidsgiver, NTT, har ikke klart å skaffe seg sponsor og står i fare for å bli lagt ned. I forrige uke fikk alle rytterne beskjed om at de er fristilt.

Dette kom som en stor overraskelse på 33-åringen, som var innstilt på å fortsette karrieren i det sør-afrikanske laget. Han ble derfor kastet ut på jobbjakt i et vanskelig marked.

Bekrefter dialog

På spørsmål fra TV 2 bekrefter Gabriel Rasch, sportsdirektør i INEOS, at det har vært kontakt mellom partene.

– Det har vært dialog. Edvald og Dave Brailsford snakket direkte med hverandre under Tour de France, forteller Rasch.

Boasson-Hagen var en del av det britiske stjernelaget i fem sesonger, der han opplevde noen av sine største triumfer på sykkelsetet. Han nyter stor respekt hos lagets eier, Sir Dave Brailsford - noe som ikke minst kom til uttrykk da TV 2 i vår hadde briten med som gjest i kavalkade-programmet "Edvald Bosson-Hagen spesial".

Brailsford kunne da fortelle at han på kontorveggen har et bilde av nordmannens første Tour de France-seier i 2011. Og på spørsmål fra programleder Christian Paasche om det kunne være aktuelt med en gjenforening med Boasson-Hagen når kontrakten hans går ut etter denne sesongen, var svaret:

– Hvis han er lettere å forhandle med denne gangen, så ville jeg elsket det, sa Ineos-sjefen med et smil.

– Edvald har en stor stjerne hos Brailsford. Han var en viktig del av suksessen til Team Sky i de fem årene han syklet der. Og det er aldri noen problemer med gutten, forteller Gabriel Rasch.

Vil gjerne tilbake

På telefon fra Belgia, der han skal igang med klassikersesongen for NTT, bekrefter Boasson-Hagen å ha snakket med Brailsford.

– Jeg kjenner dette laget veldig godt - og har et godt forhold til både ryttere og støtteapparat - så det hadde vært gøy om det ble en retur dit. Jeg hadde en god tid der, og selv om enkelte mener at jeg stagnerte, så er jeg ikke enig. Jeg utviklet meg på mange områder. Men det er langt fra dialog til at det blir noe av, forteller Boasson-Hagen.

– Tilbakemeldingen fra INEOS har vært lik den jeg får fra flere lag: At de må se om de finner plass i stallen og rom i budsjettet, forklarer han.

Gabriel Rasch har ingen informasjon som tilsier at det kommer til å bli noe av en slik overgang. INEOS har i utgangspunktet fylt opp stallen for neste år. Men han er åpen om at navnet til Boasson-Hagen har vært oppe til diskusjon hos sportsdirektørene, og at de skal være positive til å hente rudsbygdingen.

– Det hadde vært fint om vi kunne fått ham tilbake på gammelt nivå. Hvis han hadde kommet hit, så ville han fått en rolle i klassikerne og i en av de store tourene, sier lagets norske sportsdirektør.

TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd, mener at dette kunne vært en god match.

– Edvald har en stor stjerne i hele INEOS-systemet. Han er godt likt av alle og de forlot hverandre som venner da han gikk til MTN-Qhubeka etter 2014-sesongen. Dette er to parter som kjenner hverandre og der begge vet hva de får. Edvald kommer i så måte til et lag som er godt organisert, proffe og der alt er på stell. Og INEOS får en lojal rytter, som ikke kommer dit for å tyne ut de siste kronene på tampen av en lang karriere.