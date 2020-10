Dette kan bli sentrale bevis for politiet

KRISTIANSAND (TV 2): Overvåkningsvideoer fra både inne i gangene i boligkomplekset, og på utsiden, kan bli viktige bevis for politiet i etterforskningen av drapet på SIAN-aktivist Dan-Eivind Lid.

48 år gamle Dan-Eivind Lid ble funnet død i sin egen leilighet i Kristiansand lørdag.

Det er satt i gang full drapsetterforskning, etter at observasjoner gjort på stedet tyder på at noe kriminelt kan ha skjedd. TV 2 kan også erfare at Lid ble funnet med synlige skader.

Politiet jobber ut fra en rekke hypoteser om hva som kan ha skjedd, en av hypotesene er at drapet kan være motivert av hans engasjement i SIAN.

Kripos er koplet inn, og PST er varslet om saken, og politiet driver nå en massiv etterforskning for å få klarhet i hva som har skjedd.

Klokken 11.15 mandag ankom fem krimteknikere åstedet - tre fra Kripos og to lokale. De tok med seg en del utstyr og gikk inn i avdødes leilighet.



PÅ PLASS: Politiet var på plass på stedet mandag formiddag. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Overvåkning

Ett element politiet nå går gjennom, er overåkningsvideoer.

Borettslaget med 86 bo-enheter fordelt over to blokker har en rekke overvåkningskameraer, både inne i gangene, og på fasadene.

Ett kamera peker mot parkeringsplassen like nedenfor Lids leilighet.

PARKERINGSPLASS: Dette overvåkningskameraet er vendt mot parkeringsplassen like nedenfor Lids leilighet. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Ett annet kamera peker mot verandadøren hans, som skal ha stått åpen da naboen hans fant ham død lørdag.

LEILIGHET: Leiligheten til avdøde ligger nede til høyre. Politiet har sperret av et større område her. Det henger også et overvåkningskamera like over verandadøren hans. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Ett annet kamera henger i taket inne i korridoren som fører til hovedinngangen til Lids leilighet.

INNE: Inne i gangene er det også overvåkningskameraer. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

TV 2 er kjent med at overvåkningsvideoene kan zoomes inn, og at de også kan ha noe dårlig bildekvalitet i mørket.

Dersom Lid ble drept mens det var mørkt ute, vil altså politiet stå ovenfor en stor jobb med å gå gjennom materialet og eventuelt med å identifisere dem som skulle være avbildet.

Ny oppdatering

Det ble meldt om bråk i leiligheten til Lid natt til lørdag.

Lørdag ettermiddag gikk en nabo ned til ham, etter det TV 2 har fått opplyst, for å spør om å få låne hunden hans.

Han gikk da inn verandadøren, som ofte sto åpen.

Klokken 13.17 lørdag ble politiet varslet om dødsfallet, og de har vært på åstedet siden.

Det er ventet at politiet vil komme med ny informasjon i en pressekonferanse mandag ettermiddag.