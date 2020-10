Retorikkekspert: – Trump gjør alt rett

Den amerikanske presidenten fikk mye kritikk etter at han tok en kjøretur for å hilse på støttespillerne sine – til tross for at han er koronasmittet.

– Det som slo meg etter å ha hørt alle nattens oppdateringer, er at Trump gjør alt rett, sier retoriker Andreas Birger Johansen til TV 2 mandag.

Natt til mandag tok nemlig den amerikanske presidenten en kjøretur for å hilse på støttespillerne sine utenfor Walter Reed-sykehuset, hvor han ble behandlet for korona.

Natt til tirsdag norsk tid fikk presidenten returnere til Det hvite hus.

Trump har fått kritikk for kjøreturen, og en overlege ved sykehuset stempler lufteturen som «uansvarlig» og «galskap». Men sett fra et retorisk perspektiv, treffer Trump godt, ifølge Johansen.

– Han er hundre prosent tro mot det bildet han har bygget av seg selv og den presidenten han er for sine tilhengere, sier han.

– Hvis du tenker på hvordan han bygger opp sitt etos, hans troverdighet og hvilken rolle han spiller i dette dramaet, så er han veldig konsekvent på det. Det må vi bare gi han; dét gjør han riktig, sier han videre.

Hva som etisk og moralsk sett er rett og galt i en slik situasjon, er en helt annen diskusjon, understreker retorikeren.

– Men dette fungerer veldig bra i kommunikasjonen med hans kjernevelgere og de som følger ham, sier han.

Donald Trump kjørte rundt og takket supportere for støtten natt til mandag norsk tid. Foto: Alex Edelman/AFP/NTB

– Hvorfor er det viktig å være konsekvent?

– Det er viktig for ham fordi folk ikke er på jakt etter sannheten. Folk er på jakt etter å få bekreftet sitt verdensbilde. Obama sa en gang at vi er i en «post truth era», hvor folk ikke er opptatt av sannheten, men sitt verdensbilde. Når Trump er så konsekvent, skaper han gjenklang i sine følgere. Han er veldig opptatt av å skape et bilde av seg selv som den sterke mann, og de kan kjenne seg igjen i ham, sier han.

Forenkling

Trump har kommet med flere uttalelser etter at han testet positivt for koronaviruset.

– Det har vært en fantastisk reise. Jeg har lært masse om viruset. Dette er den ekte skolen, ikke «bok-skolen». Jeg forstår det nå, det er et interessant fenomen, og jeg vil fortelle dere om det, sa han blant annet i en video som ble publisert på Twitter i helgen.

Dette er noe som kan gi gjenklang hos mange av hans velgere, mener Johansen.

– Det er noe med den praktiske, konkrete, direkte tilnærmingen til ting i stedet for den distanserte, akademiske tilnærmingen som mange andre forholder seg til, sier han, og legger til:

– Det er også mye enklere å forenkle når du tar bort sannhetsgehalten fra likningen. Teknisk er det jo det som gjør det vanskelig å ytre seg i korthet og forenkle, at det skal være sant, men hvis du tenker at det ikke trenger å være sant, blir det enklere.

Det hvite hus slapp 4. oktober bilder av Donald Trump som jobbet fra sykehuset. Foto: Joyce N. Boghosian/Det hvite hus/AFP/NTB

Identifikasjon

Trump og hans leir har høstet mye kritikk for hvordan de har håndtert informasjonen rundt presidentens sykdomsforløp. Ikke bare for kjøreturen natt til mandag, men også for hvilken informasjon de har kommet med – og ikke.

Men ville egentlig andre politikere gjort det annerledes?

– Jeg tror vi kan si med god sikkerhet at absolutt alle andre ville gjort dette annerledes. Ingen andre enn Trump oppfører seg som Trump, og det er hans viktigste våpen, sier Johansen.

– Hvis Biden hadde gjort noe tilsvarende og brutt smittevernregler etter å ha fått påvist verdens mest smittsomme sykdom, ville de som støtter ham slått han fra seg. Biden kan aldri gjøre som Trump ville gjort, for det er ikke det spillet han spiller. Det er ikke det spillet hans velgere forventer.

Det handler om identifikasjon med målgruppene sine, forklarer retorikeren.

– Det er det viktigste i kommunikasjon – ikke nødvendigvis å ha rett, men å si noe som har gjenklang. Trump er helt skamløs når det kommer til det, sier han.

Johansen forteller at man i retorikken snakker om noe som heter kairos, som handler om å bruke de rette ordene til rett tid.

– Det handler også om bilder og handlinger. Og at han viser seg frem nå, at dette viruset ikke biter på han, er veldig viktig, sier han, og legger til:

– Det skulle ikke forundre meg om Trump klarer å spille dette til sin fordel. Selv når han har gått så hardt ut og ikke erkjenner alvorligheten, selv med 200.000 døde, kan ingen anklage han for å ikke vite hva det dreier seg om når han har hatt det selv, sier Johansen.

Tilhengere av presidenten har holdt stand utenfor Walter Reed-sykehuset i Maryland. Foto: Cheriss May/Reuters/NTB

– Ganske mørkt

Førstelektor Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen i Kristiania er mer kritisk i sin karakteristikk av Trump og hans påvirkning av det amerikanske politiske landskapet.

– Alle ord er brukt opp. Kanskje er alt håp ute – enten for Trump eller for hele verden, sier han.

– Det er ikke grenser for dumskap, løgner og håpløse utspill. All politikk er bare oppløst, smuldret opp i gigantiske iscenesettelser. Denne gangen handler det om å fremstå som sterk og frisk, sier han videre.

Makthaver

Ringdal forklarer at Trumps uttalelser og opptredener under sykdommen handler om at en som besitter makt ikke vil vise avmakt, og at den som skal være sterk ikke må vise seg som svak.

– Dette er en slags politisk gnostisk øvelse hvor han flekser mentale muskler, sier han.

Førstelektoren kaller Trumps smitte for et nådestøt.

– Dette er jo med på å understreke at han tok feil. Han sa at dette er ikke farlig, at det er bare en vanlig liten forkjølelse og at det ikke er så smittsomt og farlig, sier han.

Han mener dog de fleste vil se at dette ikke er sannheten.

– Nå har ikke Trump dødd av det, men jeg tror nok han må bite i seg at det ikke er så farlig og smittsomt. Og så at han har smittet sine egne ... Det er en brann i en søppelfylling. Hele administrasjonen er i kaos, sier han, og legger til:

– Jeg har ikke flere ord. Det er et sant kaos, det er bare trist, og jeg kjenner – som mange andre – at jeg begynner å bli veldig lei av amerikansk politikk. Jeg klarer ikke å ikke følge med, og jeg blir veldig sliten av det. La oss bare få det valget overstått, la oss bli ferdig, dette er ikke noe demokrati verdig.

Tilbake i Det hvite hus

Mandag kveld ble Trump sendt hjem fra sykehuset. Han brukte dagen på å nedtone faren ved koronaviruset. Han tvitret at han både snart er tilbake på valgkampsporet, og at han er klar til å gå tilbake til arbeidet. Han spekulerer også i at han nå kanskje er immun mot koronaviruset.

– Ikke være redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter.

Trumps nedtoning av koronaviruset har fått flere smitteverneksperter til å steile.

– Dette er en urimelig melding. Jeg vil gå så langt som å si at dette kan forverre spredningen av viruset, sier doktor Sadiya Khan ved University Feinberg School of Medicine.

Lege og professor i medisin og folkehelse Carlos del Rio ved amerikanske Emory University, kaller Trumps atferd «uansvarlig» og mener presidenten «burde visst bedre».

– Jeg tror presidenten begår en feil, og at han nå utsetter folk for fare. Som president burde han beskytte amerikanernes helse, ikke si at alt er «ok», sier del Rio til nyhetsbyrået TT.

Han viser til de sju millioner smittede og over 200.000 døde i USA på grunn av covid-19.

Fortsatt smittebærende

Trump hadde på seg munnbind og knyttet neven i været da han gikk mot en svart SUV som kjørte ham de få meterne til helikopteret som fløy ham fra Walter Reed-sykehuset til Det hvite hus.

Vel framme ved inngangsdøra, tok han av seg munnbindet, stappet det i lomma og ga tommel opp-tegn før han gikk inn i Det hvite hus. Han sa han følte seg bra.

Det er uklart hvor lenge han blir i karantene i Det hvite hus. Legen hans, Sean Conley, sa mandag morgen at han fortsatt er smittebærende, og smittevernreglene tilsier da at man bør være i karantene i ti dager.

Det er også uklart hvor alvorlig syk Trump har vært. Men at han måtte få oksygen på grunn av brått fall i oksygenmetningen og høy feber, tyder på at det var alvorlig. Conley sa at han ikke er helt ute av faresonen på enda en uke.

I Twitter-meldingen skryter Trump av at han føler seg bedre enn han har gjort på 20 år, og gir æren til medisinene som er utviklet mot covid-19 i USA mens han har vært president.

– Det er nok bare en effekt av steroidene. Det kan absolutt ha fått Trump til å føle seg mer vital, forskutterer del Rio, som er opptatt av de nødvendige smitteverntiltakene rundt Trump den neste tiden.