Skal vi danse-Siri avslører uhell dagen derpå

Søndag morgen delte programleder Siri Kristiansen et bilde av seg selv på Instagram-story med en knekt fortann.

«Feirer dagen derpå med å miste en halv tann. Midt der forran der. Nice...», skriver Kristiansen på storyen.

Foto: @sirikristiansen/Instagram

Mandag morgen forteller hun TV 2 hva som skjedde.

– Det var verdens minst dramatiske uhell, begynner 42-åringen.

Kristiansen kan fortelle at hun satt og spiste knekkebrød, da hun plutselig merket at en bit av knekkebrødet hadde satt seg fast mellom fortennene.

– Så da tok jeg en tannpirker og brukte den som et slags brekkjern, og vips, så hadde jeg kakket av en stor del på den ene fortanna. Så nå har jeg et «gap» mellom tennene, sier hun.

Se God morgen Norges intervju med Kristiansen og Svalastog i videovinduet i toppen av saken.

– Kjipe penger

Den danseglade programlederen forteller at hun som yngre falt og slo fortennene en del, og at hun derfor har fått litt svakere tenner. Kristiansen forteller at hun skal til tannlegen og fikse skaden senere i dag.

MANGLER EN BIT: Slik ser tanna ut mandag morgen. Her er hun på vei til God morgen Norges studio på Aker Brygge. Foto: Privat

– Det er så kjipe penger, og heller ikke noe jeg har lyst til å bruke tiden min på akkurat nå, men etterpå skal jeg søren meg bruke den tanna for alt den er verdt, sier hun.

Lørdag kveld gikk sesongens første danseduell av stabelen i Skal vi danse. Parene som hadde fått lavest poeng sammenlagt og havnet i duell var Synnøve Skarbø og Santino Mirenna og Siri Kristiansen og Tarjei Svalastog.

Leit å miste Skarbø

Det ble til slutt Skarbø og Mirenna som måtte takke for dansen og forlate Skal vi danse.

– Jeg er lei meg, men jeg har lyst til å si at jeg elsker han her, og at jeg vil takke han for en fantastisk tid, sa en tydelig skuffet Skarbø da resultatet var avgjort.

Kristiansen viste tydelig at hun synes at det var leit å miste Skarbø fra Skal vi danse.

– Jeg kommer til å savne Synnøve og Santino helt vilt mye. Det blir kjedeligere på dansesenteret nå, sa hun.

Følte det var rettferdig

Kristiansen sier at hun denne lørdagen følte det var svært rettferdig at hun sto i danseduell.

– For første gang var jeg helt enig i dommernes tilbakemelding på det jeg presterte. Det føltes helt fair å havne i duell. Jeg synes den dansen var utrolig vanskelig teknisk. Tarjei ville at vi skulle gjøre den teknisk vanskelig, og han forberedte meg på at det ville bli en tøff uke, men jeg klarte ikke å levere, avslutter hun.

