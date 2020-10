Boligprisene steg i september

I september steg boligprisene med 0,4 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner så steg prisene med 1,3 prosent, viser tall fra Eiendom Norge.

Prisene er nå 5,8 prosent høyere enn hva det prisen var for et år siden. I Oslo har prisene steget med 7,7 prosent de siste 12 månedene.

– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, skriver administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Direktøren antar at økningen i bruktboligsalget skyldes at nordmenn fremskynder planer om boligkjøp.

– Den kraftige økningen i bruktboligsalget skyldes trolig at folk vrir forbruket sitt mot bolig og at mange nå også fremskynder planlagte boligkjøp. Dette er ikke unaturlig siden det nå er begrensninger på annet type konsum, samt at korona-tiltakene kan vil bli svært langvarige, sier han videre.

Bekymret

Den økte prisen for boliger i hovedstaden bekymrer administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det er liten grunn til bekymring for trenden nasjonalt, men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo. Oslo preges av at boligtilbudet i stadig mindre grad møter etterspørselen. Dette har så langt slått ut i en relativt sterk prisvekst siste år. Det bygges og ferdigstilles unormalt få boliger i Oslo, og vi er bekymret for at et ubalansert marked vil slå ut i sterkere prisvekst enn ønskelig, sier Geving.



Leieprisen øker

Også boligleieprisene har hatt en prisøkning.

Tall fra Husleie.no viser at prisene for å leie bolig har steget med 1,7 prosent.

– I snitt kostet det 9549 kroner å leie en bolig i Norge i september. Det er 1,7 % høyere enn i august, og det påvirker selvsagt livssituasjonen til svært mange nordmenn som leier bolig, sier Kjetil Olsen, daglig leder i Husleie.no.

I august steg boligprisene med 1,1 prosent, og 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Boligprisene var i august 4,3 prosent høyere enn i august 2019.

I løpet av juli ble det solgt 44,7 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i 2019. Det ble solgt rekordmange boliger også i august.