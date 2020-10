Even (15) døde i togtunnelen – nå skal kameraten vitne

På ettermiddagen den 24. februar 2019 gikk Even Warsla (15), kjæresten (16) og en kamerat (15) inn i en togtunnel på Filipstad i Oslo.

Inni den mørke tunnelen oppdaget de tre ungdommene et parkert tog.

De klatret opp på taket av toget, da en av dem kom borti kontaktledingen med høyspentstrøm. Det førte til en eksplosjon og de to av dem ble kastet ned på bakken.

Even fikk flere tusen volt gjennom kroppen og ble liggende igjen på togtaket. Han døde av skadene.

Evens kjæreste og kameraten ble alvorlig skadet.

Forelegg på 10 millioner

Etter ulykken ila Oslo statsadvokatembeter Bane Nor et forelegg på 10 millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

ÅSTED: Det var i denne togtunnelen på Filipstad Even fikk flere tusen volt gjennom kroppen og døde. Foto: NTB

Bane Nor vedtok forelegget for manglende sikring, men erkjenner ikke skyld for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade.

Onsdag starter rettssaken mot Bane Nor.

– Dypt tragisk

Konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor sier til TV 2 at dette var en dypt tragisk ulykke.

– Det forferdelige utfallet gjør det vanskelig å drøfte det samlede årsaksbildet, fordi det er det verst tenkelige. Men skal vi reelt sett minimere risikoen for lignende ulykker i fremtiden, må vi gjøre dette. Vi mener at ungdommenes valg og handlinger står sentralt i saken, og det må vi våge å belyse, sier Aarnes.

Konserndirektøren legger til at en del av gjerdet ikke var i henhold til deres interne regelverk.

TRAGISK: Konserndirektør Vibeke Aarnes for infrastruktur i Bane Nor sie at Ulykken på Filipstad er dypt tragisk. Foto: Vidar Ruud/ NTB

– Men vi er imidlertid ikke enig i at manglene ved områdesikringen gir grunnlag for straffansvar. Filipstad-området var inngjerdet og det er et helt tydelig markert jernbaneområde, sier Aarnes.

– Feil å skylde på ungdommene

Aarnes påpeker at det er viktig for dem å få en avklaring av hvilke krav som kan stilles til Bane Nors områdesikring.

– I dag har vi styrket sikringen på Filipstad, likevel ser vi dessverre at uvedkommende fortsatt tar seg inn på området. Det at områdesikring og advarsler ikke respekteres, er en utfordring det må arbeides bredt med i samfunnet, sier konserndirektøren.

Sven Knagenhjelm, som er bistandsadvokat for familien til Even Warsla og Evens kamerat, Oskar Widuto, sier at ulykken ene og alene er Bane Nor sitt ansvar.

– Det blir feil å legge skylden for ulykken på ungdommene som gikk inn i tunnelen, sier Knagenhjelm til TV 2.

I vitneboksen

Evens kjæreste fylte 16 år den tragiske ulykkesdagen.

De to hadde bakt bursdagskake sammen. Hjemme hos Even ventet familien hans på de tre ungdommene med taco. Men de kom aldri hjem.

BISETTELSE: Even Warsla ble bisatt fra Frogner kirke 7, mars 2019. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Evens kjæreste og Oskar Widuto ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter ulykken.

Etter to uker i koma våknet Oskar opp på sykehuset med store brannskader. Denne uken skal han vitne i retten.

– Det går etter forholdene bra med Oskar, som nå går på skole. Han er en av dem som skal forklare seg for retten, sier bistandsadvokaten.

Rettssaken mot Bane Nor starter i Oslo tingrett onsdag 7. oktober. Det er satt av åtte dager til saken.