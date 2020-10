Fotballryktene: Barcelona-profilen har ett krav til Manchester United

En spinnvill fotballhelg etterfølges av Deadline Day - og det er nok av klubber som har fått litt å tenke på den siste tiden.

Hvilke spillere kommer inn dørene på Old Trafford? Må Jürgen Klopp ut på markedet for å finne ny reservekeeper? Skal Arsenal endelig lykkes med å signere en sentral midtbanespiller? Og hvordan ender midtstopperjakten til Tottenham? Det er bare noen av spørsmålene som henger i luften mens de fleste toppspillerne i Europa reiser på landslagsoppdrag.

Edinson Cavani, Alex Telles og Jadon Sancho. Det er de tre heteste navnene i korridorene i den røde delen av Manchester. Etter 1-6 mot Tottenham skriker fansen etter nytt blod. Spillemessig er det lite som akkurat nå tyder på at Manchester United vil utfordre om tittelen. At det dyrekjøpte forsvaret lekker som en sil gir Ole Gunnar Solskjær hodebry inn i landslagsuken. Det er ikke det eneste som gir Solskjær hodebry. Kun Scott Parker har lavere odds på å få sparken enn nordmannen. Burnleys Sean Dyche følger hakk i hæl.

Ifølge Manchester Evening News skal Porto-backen Telles og Cavani gjennomføre den medisinske sjekken i løpet av dagen. Det virker mer usannsynlig av Sancho returnerer til balløya, men alt kan skje på Deadline Day. Diogo Dalot er sendt på lån til Milan for å rydde plass til Telles. Den gamle United-kjenningen Memphis Depay er på vei til Barcelona, noe som kan bane vei for Ousmane Dembélé til Manchester United, skriver Express. Dembélé har ett krav til Manchester United: Langtidskontrakt. Det spørs med tanke på skadehistorikken til 23-åringen.

Tottenham har vært koblet til flere midtstoppere de siste ukene. Nå vil London-klubben gjøre et siste forsøk på å sikre seg Inters Milan Skriniar, skriver Mirror.

Arsenals midtbanespiller Matteo Guendouzi har havnet i kulden hos manager Mikel Arteta. Nå kan han forsvinne til Bundesliga og Hertha Berlin, skriver Mirror. The Gunners virker å ha gitt opp å hente Atletico Madrids Thomas Partey, til tross for at Lucas Torreira trolig forsvinner motsatt vei. Prisen på Partey er rett og slett for stiv. Houssem Aouar er fortsatt i spill, men det virker vanskelig, spesielt dersom Memphis Depay forsvinner til Barcelona.

Ben Chilwell fikk sin Chelsea-debut i Premier League i helgen. Mål og målgivende må sies å være mer enn godkjent. Det spøker for fremtiden til Marcos Alonso og Emerson Palmieri. Sistnevnte kan havne på lån til Juventus, skriver Calciomercato. Samtidig er Antonio Rudiger på vei til Milan.

Callum Hudson-Odoi har vært koblet til Bayern München, men Chelsea virker lite interesserte i å slippe kantspilleren til tyskerne. I stedet kan det gå mot en retur for Juventus-vingen Douglas Costa, skriver Kicker.

Sheffield United har fått en trang start på sesongen. Nå kan den 25 år gamle franske spissen Habib Diallo være på vei til Bramall Lane. Også WBA er interesserte i Metz-angriperen, skriver Le 10 Sport.

Barcelonas franske midtstopper Jean-Clair Todibo er på vei bort ra klubben. Fulham og Everton er nevnte som mulige stoppested for 20-åringen, hevder Le 10 Sport. Everton har også Norwichs Ben Godfrey på ønskelisten.

West Ham har fått et skikkelig oppsving de siste ukene. Det har skjedd uten Robert Snodgrass på banen. Den skotske veteranen kan være på vei til Celtic på lån, men overgangen kan også bli permanent, hevder The Sun.

Brighton er i ferd med å sikre seg den polske midtbanespilleren Jakub Moder for rundt 125 millioner kroner, men han reiser ikke til England med det første. Planen er å låne Moder ut til Lech Poznan ut sesongen.

En hittil ukjent Premier League-klubb har lagt inn et bud på ca. 270 millioner kroner for Valencias midtbanespiller Geoffrey Kondogbia, skriver Marca.

Det koker også bra på overgangsmarkedet i Italia og Tyskland. Romas nederlandske kantspiller Justin Kluivert er på vei til RB Leipzig, hevder transferguruen Fabrizio Romano. I første omgang er det snakk om et lån ut sesongen.

PSG sikret seg Moise Kean på lån i går. Nå vil franskmennene prøve å hente Portos midtbanespiller Danilo Pereira på lån, skriver Goal. Samtidig kan Werder Bremens Davy Klaasen, som aldri ble noen suksess i Everton, være på vei tilbake til barndomsklubben Ajax, skriver De Telegraaf. I serien omreisende fotballspillere: Eric Maxim Choupo-Moting blir sannsynligvis Bayern München-spiller i løpet av dagen, skriver Kicker.