Økende smitte i Molde – rundt 500 i karantene

Allerede lørdag beskrev kommuneoverlege Cato Innerdal situasjonen i Molde som dramatisk – og pekte på at smittenivået i byen var kommet opp i tre ganger rødt nivå, mer enn i mars, skriver Romsdals Budstikke.

Lørdag ble flere ansatte, lærere og nærkontakter ved Langmyra skole satt i karantene etter at en elev ved skolen testet positivt. Søndag kveld ble det klart at også en elev i parallellklassen er smittet, melder NRK.

Det har ført til at kommuneoverlegen har lagt ned et umiddelbart forbud mot all organisert aktivitet for alle elevene ved Langmyra skole.

Også flere berørte håndball- og fotballag er varslet, og flere har avlyst høstleirer, håndballskoler, fotballskoler og treninger inntil videre.

