Netflix-stjernen ville gi seg med skuespill

I et intervju med talkshow-vert Jimmy Fallon forteller skuespiller Millie Bobby Brown (16) at hun var nære ved å gi opp alt av skuespill rett før hun landet rollen som Eleven i Netflix-serien «Stranger Things».

Grunnen var at hun ikke fikk en rolle i TV-serien «Game of Thrones», som hun prøvespilte for.

– Jeg tror jeg bare ble veldig motløs av avvisningen, forteller Brown, som ble sliten av å stadig få nei på roller hun ønsket seg.

– Denne bransjen er full av avvisning, 24/7, sier hun til Fallon.

Netflix-håp

Hennes siste forsøk ble den 80-tallsinspirerte Netflix-serien «Montauk» som senere fikk navnet «Stranger Things».

– Resten er historie, sier Brown til Fallon.

I 2016 ble hun verdenskjent for rollen i suksess-serien, som foreløpig har tre sesonger på strømmetjenesten.

Sherlock Holmes' lillesøster

I 2020 er Brown å se i Netflix-filmen «Enola Holmes» hvor hun spiller lillesøsteren til privatdetektiv Sherlock Holmes. Filmen, som er basert på Nancy Springers bokserie, har høstet gode kritikker.

– Jeg leser manus hele tiden, men dette manuset gjorde at jeg virkelig ønsket å spille Enola, sa Brown i et intervju med BBC radio 1 i september.

Den britiske skuespilleren synes det var gøy dykke inn i den britiske aksenten etter å ha spilt mye med amerikansk.

– Jeg er veldig glad i å spille med den amerikanske aksenten, og det var faktisk veldig vanskelig å snakke med britisk aksent, fortalte Brown, som flere ganger brukte amerikanske ord av gammel vane.