Dårlig Alisson-nytt for Liverpool: Thorstvedt tror det kan fremtvinge keeperkjøp

Liverpool-manager Jürgen Klopp bekrefter etter det pinlige 2-7-tapet for Aston Villa at Alisson Becker er ute i sannsynligvis seks uker med en skulderskade han pådro seg på trening denne uken.

Adrián voktet buret mot Aston Villa, og tidlig i kampen sendte han ballen rett til Jack Grealish, som satte opp Ollie Watkins før 1-0-scoringen.

SKULDERSKADE: Alisson Becker er ute i flere uker med skade. Foto: Paul Ellis / AFP

Adrián måtte vikariere for Alisson flere ganger forrige sesong, men spanjolen leverte flere tabber.

– Jeg tenker at de kanskje henter en keeper i morgen. Forskjellen mellom Alisson og Adrián er så gigantisk. Vi så før koronapausen at Adrián var helt «shaky». Jeg tenkte før Atlético Madrid at det kunne gå galt, og det gjorde det. Det ser ikke ut til å være bedre nå. Alisson kan være ute en stund. Det kan bety mye for denne sesongen for Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Liverpool har dårlig tid om de skal hente inn en ny sisteskanse, for mandag kveld stenger overgangsvinduet.

Klopp tok sin reservekeeper i forsvar etter kampen.

– Adrián er en virkelig god målvakt. Han spilte elleve kamper (i Premier League) forrige sesong, og vi vant alle. I kveld var ikke keeperen problemet vår. Reaksjonen på det første målet var ikke hans problem, men vårt problem, sier Liverpool-manageren.

TUNG KVELD: Adrián måtte plukke sju baller ut av nettet mot Aston Villa. Den spanske keeperen hadde skyld i den første scoringen til Birmingham-laget. Etter kampen ble han tatt i forsvar av Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: AFP

Alisson melder nå naturligvis forfall til de kommende landskampene med Brasil. Dersom det blir seks uker på sidelinjen, mister den tidligere Roma-målvakten kamper mot Everton, Ajax, Sheffield United, Midtjylland, West Ham, Atalanta og Manchester City.

Klopp sier imidlertid at det er et håp om at Alisson skal være ute i kun fire uker.

Liverpool hadde 21 år gamle Caoimhin Kelleher på benken mot Aston Villa. Tidligere i høst ble Loris Karius sendt på utlån i Union Berlin.