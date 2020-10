70 minutter inn i kampen mot Spezia ble Jens Petter Hauge byttet inn til sin første kamp for Milan etter at den eventyrlige overgangen fra Bodø/Glimt gikk i boks torsdag.

– Det var bare å sette seg inn i forskjellige dødballer og presspill, så det var greit. Da har man noe å fokusere på. Da er det lettere å glemme litt hvor stor anledningen er, sier Hauge til TV 2 om minuttene før innhoppet.

Da han løp inn på gresset på legendariske San Siro, ble han med i en eksklusiv klubb med Per Bredesen, Steinar Nilsen og Stine Hovland som de eneste nordmennene som har spilt i den italienske gigantklubben.

– Det er klart at laget og ligaen er et nivå opp fra hva jeg er vant til. Alt går mye fortere, og jeg trenger litt tid til å tilpasse meg. Samtidig er det et realistisk mål for meg, og jeg ser frem til å ta de stegene jeg kommer til å ta, sier Hauge selvsikkert.

Føler seg velkommen

Det var bare ti dager fra Europaliga-kampen med Bodø/Glimt i Milano til han fikk løpe ut i hjemmedrakt på samme bane. I mellomtiden hadde Milan betalt drøyt 50 millioner til Glimt for å få tak i 20-åringen.

– Det er klart at det har skjedd veldig mye i denne perioden her, men jeg har hatt tid til å tenke over hva som faktisk har skjedd. Jeg er veldig fornøyd. Jeg føler dette steget er riktig for meg, og jeg ser frem til å ta store steg her som spiller, sier Jens Petter Hauge til TV 2.

Før debuten rakk han tre treninger, bare én av dem med hele laget.

– De første dagene har vært bra. Det er klart mye er nytt med nytt språk og ny måte å spille fotball på, men spillerne er veldig greie mot meg og jeg er blitt tatt godt imot. Jeg kan ikke klage på noe, og jeg ser frem til å bli bedre kjent med både spillestilen og ikke minst spillerne, sier Hauge.

Melder seg klar for landslaget

Jens Petter Hauge har knapt rukket å komme på plass i Milano før han nå reiser tilbake til Norge for å slutte seg til landslagstroppen for første gang.

– Det kommer opp noen viktige kamper, spesielt den mot Serbia er veldig viktig. Jeg håper jeg kan få lov til å bidra så mye som jeg kan, for jeg føler at jeg er klar for det. Det er første gang jeg er tatt med på A-landslaget, og det er en ny måte å spille på, nye medspillere og trenere. Jeg har forståelse for at det kan ta tid, men samtidig er jeg klar til å bidra, sier Hauge.

Med seier over Serbia skal Norge møte vinneren av Israel mot Skottland i kamp om EM-billett til neste års mesterskap.

– Det er klart kampen kommer tidlig, men jeg føler meg klar. Hvis trenerne bestemmer seg for å gi meg sjansen, skal jeg være klar, sier han.

Norge skal også møte Romania og Nord-Irland i Nations League under landslagsoppholdet denne måneden.