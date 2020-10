Før kampen mot Brann var det kun Aalesund og Mjøndalen som hadde plukket færre poeng enn moldenserne på de fem siste kampene.

Takket være Ruben Kristiansens selvmål i det 85.minutt kunne Molde gå inn i landslagspausen på en tredjeplass med to poeng ned til Vålerenga og Odd på en henholdsvis fjerde- og femteplass. Etter kampen var det en lettet og blid Molde-trener som entret mixed zone.



– Nå slipper vi å ha en gnagende følelsen i magen i flere uker som man har etter man taper fotballkamper, sa en lettet Molde-trener til TV 2 etter kampslutt.



– Jeg kan nesten ikke sette ord på hvor viktig den seieren her var. Nå trenger vi ikke å nikke hodet i veggen i to uker, dette var veldig viktig, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem.

Nærmere tre måneder uten seier borte

Før gårsdagens kamp mot Brann hadde ikke Molde vunnet på bortebane i ligaen siden 19.juli. Da vant blåtrøyene 4-0 mot Strømsgodset på Marienlyst.



– Husker du sist dere vant en bortekamp i Eliteserien?

– Nå spør du vanskelig her. Det begynner å bli en stund siden, så det her var på tide. Det har vært en periode vi har slitt, og det har vært mange kamper som vi ikke har klart å bikke i vårt favør og heller tapt med ett mål, forteller Moe.

Rotterace om Europa-plassene

Med ti runder igjen ligger det an til å bli et realt rotterace om å kapre plassene som gir muligheten til å kvalifisere seg for Europa Leauge neste sesong. Fra andre og ned til sjetteplassen skiller det kun fire poeng.

Tabell - Eliteserien Bodø/Glimt .............56p Rosenborg............ 38p Molde.......................37p Vålerenga...............35p Odd..........................35p Kristiansund...........34p

– Å vinne ligaen er «long gone», så det er Europa-plassene vi må gå for. Det kommer til å bli tett, og det er det mange kommer til å følge med på nå. Det blir touch and go hele veien, sier Eikrem, mens lagkamerat Ohi Omoijuanfo følger opp:

– Det er deilig å være tilbake på vinnersporet. Det viktigste nå er å ta den andreplassen så vi får Europa League-kvalik neste år også. Vi har gode muligheter for det. Det er det ingen tvil om, mener Ohi.

Selv om det har buttet i mot i hjemlig serie de siste månedene, vil Eikrem minne om følgende:

– Jeg hører folk prate om at vi misset Champions Leauge. Samtidig må vi huske på at vi er det eneste norske laget i Europa, det er et stort pluss. Men vi har selvfølgelig lyst til å gjøre det bra i serien også.

Ettersom cupen ikke ble noen av i år, kan det bli en realitet at fjerdeplassen også gir en plass i Europa League-kvalifiseringen denne sesongen, men det er foreløpig ikke bestemt.