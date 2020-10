Vått vær fører til stengte veier, skred og strømproblemer

Politiet melder om at vann i veibanen fører til store trafikale problemer flere steder i landet.

Oslopolitiet skriver om flere veier i Bærum som bør unngås, nettopp på grunn av vann i veibanen.

Sør-Øst politidistrikt skriver at det har gått er jordras over fylkesvei 45, hvilket har ført til at veien er stengt. En geolog har også blitt sendt til stedet, for å vurdere faren for nye skred.

Politiet i Sør-Øst skriver også at det er mye vann i veien på europavei 134, i Kviteseid i Vest-Telemark.

Høy vannføring

Varsom.no skriver at vannføringen er økende i de fleste elvene i Agder og sør-vest i Telemark. I tillegg skriver de at vannføringen også vil øke i Viken og i deler av Innlandet.

Videre anbefaler siden at man holder seg unna flomstore bekker og elver.

Vannføringen har kulminert i de fleste elvene i #Agder og sør- vest i #Telemark. Vannføringen er nå raskt økende i nordlige deler av Telemark og ventes å øke også i #Buskerud og i deler av #Innlandet fylke. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. pic.twitter.com/pclVxX3v29 — Varsom.no (@Varsom_no) October 4, 2020

Det er også sendt ut farevarsel på gult nivå for flom og jordskred for deler av Sør- og Østlandet.

Strømproblemer

I tillegg har også været ført til at over 1000 husstander står uten strøm på Østlandet.

– Vi fikk et strømbrudd klokka 20.29 ved Lillehammer. Der er 984 kunder strømløse, sier Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau til TV 2.

Han sier at kraftig vind mest sannsynlig har ført til utfordringene.

– Vi antar at det er et tre som har blåst over linja. Men vi har folk ute som prøver å finne ut av hvor feilen ligger, sier han videre.