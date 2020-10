Sjokkresultat for Liverpool: Tapte med fem (!) mål for Aston Villa

Aston Villa - Liverpool 7-2

Liverpool ble fullstendig sjokkert av Aston Villa, som banket de regjerende seriemesterne og vant 7-2 (!) hjemme på Villa Park søndag.

– Det er pinlig for Jürgen Klopp og Liverpool. Det er apatiske blikk over hele fjølen, kommenterte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Det er første gang siden 2-7-tapet for Tottenham i april 1963 at Liverpool slipper inn sju mål.

– Først må jeg si at Aston Villa gjorde det veldig bra. De var fysiske, smarte, direkte og gjorde flere virkelig gode ting. Det gjorde ikke vi. Det så alle. Vi hadde store sjanser i første omgang, men jeg vet ikke om det var nok til sju mål og 7-7. Vi gjorde for mange feil – enorme feil, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Ollie Watkins, som ikke hadde scoret i Premier League tidligere, sto for tre av scoringene.

– Det er utrolig. Før kampen hadde jeg aldri trodd at jeg skulle score tre mål, men jeg fikk selvtillit etter den første scoringen, og vi skapte flere sjanser. Jeg burde scoret enda flere, sier Watkins.

– Du vet du har gjort noe riktig når Klopp sier «wow» etter kampen, sier Aston Villa-manager Dean Smith, om forklarte storseieren med hardt arbeid, kvalitet i laget og at de traff med kampprogrammet.

Tabbe av reserven

Liverpool måtte klare seg uten førstekeeper Alisson Becker, som vil være ute i flere uker med en skade han pådro seg på trening. Adrián kom inn i Liverpool-målet, men åpnet med å gjøre en kjempetabbe. Spanjolen sendte ballen rett i beina til Jack Grealish, som satte opp Ollie Watkins. Den nysignerte angriperen trillet inn 1-0 for Aston Villa etter fire minutter.

Noen få minutter senere burde Ross Barkley satt inn 2-0 alene med Adrián, men den tidligere Everton-spilleren satte ballen like utenfor. Etter kvarteret var Roberto Firmino alene med keeper, men forsøket ble reddet.

I den samme situasjonen ville Liverpool ha straffespark da Mohamed Salah gikk ned på returen etter å ha gått i bakken innenfor 16-meteren, men dommer Martin Atkinson vinket spillet videre.

– Jeg mener dette er straffespark, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Salah-dobbel til ingen nytte

Midtveis i første omgang kom Aston Villas andre scoring da Ollie Watkins hamret ballen i krysset, men etter 33 minutters spill banket Mohamed Salah inn 1-2-reduseringen og tente samtidig håpet for Liverpool.

Men bare et par minutter senere prøvde John McGinn med et langskudd. Det gikk via Virgil van Dijk og bak Adrián til en ny tomålsledelse for Aston Villa. Drøyt fem minutter senere scoret Ollie Watkins hat trick da han headet inn 4-1.

Aston Villa fortsatte å ryste Liverpool i andre omgang. Ti minutter etter pause økte Ross Barkley til 5-1 med et skudd via Trent Alexander-Arnold.

Mohamed Salah reduserte til 2-5 etter en times spill, men det var ikke en utrolig snuoperasjon i Liverpool denne kvelden. Etter 66 minutters spill la Jack Grealish på til 6-2 med et skudd via Fabinho. Grealish ble med et kvarter igjen av kampen spilt alene gjennom og arrogant lobbet inn 7-2.

Aston Villa kunne scoret enda flere, men det ble uansett en eventyrlig kveld med femmålsseier over Liverpool.