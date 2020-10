Pellegrino ut mot rasisme fra Aafk-tribunen: – Det er bare lavmål

Det var etter et intervju etter kampen at Kristiansunds Amahl Pellegrino (30) fikk rasistiske bemerkninger ropt til seg fra supportere på AAFK-tribunen.

– Jeg var akkurat ferdig med et intervju, så er det noen som begynner å slenge dritt. Da viste jeg bare tommel opp til dem, og da begynte de å rope rasistiske ting tilbake, forklarer Pellegrino til TV 2.

I en video TV 2 har fått tilsendt, ropes det «jævla apekatt» fra tribunen. Se videoen i vinduet øverst i saken.

KBK-trener Christian Michelsen og Amahl Pellegrino. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Lavmål

Ifølge Pellegrino skal de aktuelle supporterne ha ropt rasistiske bemerkninger gjentatte ganger, samtidig som de applauderte.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare trist. Vi er i 2020, det er lavmål å holde på sånn, sier han.

Det skal ha vært flere vakter til stede under, uten at noen grep inn. I ettertid skal en av vaktene ha beklaget overfor Pellegrino.

– En av vaktene kom bort etter at jeg hadde dusja og sa unnskyld på AAFKs vegne. Selvfølgelig, det setter man pris på, men det er trist at folk ikke tar tak i det når det skjer. Det er mange vakter der som hører det når det skjer, uten å gjøre noe. Det gjør meg litt forbanna, forklarer han.

– Jeg håper jo at hvis det hadde skjedd i Kristiansund, at noen hadde gått bort og tatt tak i det med en gang. Da hadde man sett at man har gått videre i verden. Men at ingen tar tak i det når det skjer, det er det som gjør meg trist, sier Pellegrino.

Fordømmer tilropene

Arrangementsansvarlig i Aalesund, Kristin Herje Nørve, tar sterk avstand fra de rasistiske tilropene fra klubbens supportere. Samtidig sier hun at klubben ikke stiller seg bak Pellegrinos oppførsel ved å provosere deres supportere etter kampen.

– I situasjonen som oppstod etter kampen, er det Kristiansund sin spiller som oppsøker våre supportere, provoserer de, klapper mot de og feirer. Da får våre supportere en reaksjon på det. Vi oppfatter også at det blir ropt noe to ganger, noe vi overhodet ikke stiller oss bak, og som vi vil ta opp med våre supportere. Vi har nulltoleranse for det på Color Line Stadion, sier Nørve til TV 2.

På grunn av de strenge koronarestriksjonene, har klubben oversikt over hvem som er på stadion.

– Vi vil involvere vaktene som var til stede, og høre med dem hva som ble oppfattet. Det er et begrenset publikum, og vi vet hvem alle er. Vi vil prøve å finne ut av hvem som har gjort dette, varsler hun, og legger til at de nå ikke vet hvem som står bak de rasistiske tilropene.

– Kan de vente seg en straff?

– Alle som bryter stadionreglementet vil vi vurdere å gi sanksjoner mot, uten at vi har klart hva som vil skje på det nå. Rasistiske tilrop er forbudt på stadion, slår hun fast.

Også administrerende direktør i Aalesund, Geir S. Vik, tar sterk avstand fra hendelsen.

– Jeg har snakket med Amahl Pellegrino og beklaget på klubben sine vegne det han opplevde. Sjikane og rasisme er så grunnleggende brudd med våre verdier, og noe som ikke skal inntreffe på vår fotballarena. Og det bør ikke inntreffe på andre arenaer, verden bør ha kommet lengre enn at vi oppfører oss på den måten, sier Vik til TV 2.