United-journalist etter stortapet: – Solskjær er i fare

Journalist Mark Ogden sier at presset øker på Ole Gunnar Solskjær etter en svak sesongstart.

Manchester United 1-6 Tottenham

Se sammendrag av Manchester United-Tottenham øverst!

Søndagens fadese mot Tottenham var Ole Gunnar Solskjærs største tap som United-manager. Det er også tidenes svakeste resultat for Manchester United i Premier League, sammen med 1-6-tapet mot Manchester City i 2011.

ESPN-journalist Mark Ogden har dekket Manchester United i 20 år. Utenfor Old Trafford etter kampen mot Tottenham, sier han følgende til TV 2 om Solskjærs posisjon som United-manager:

– Han er i fare. Kanskje ikke i landslagspausen, men når man taper 1-6 hjemme, uansett om man er ti mann, så er ikke det bra for en United-manager. Ole er presset, men han overlever foreløpig.

Ligasesongen har startet med to hjemmetap og en heldig seier mot borte Brighton. I fjor hadde United fire seire på de første 14 ligakampene. Det kan ikke gjenta seg om Solskjær skal beholde jobben, ifølge journalisten.

– Skjer det igjen, vil han slite. De har gått bakover, de har ikke forbedret seg. Sliter de som forrige sesong, er han ille ute.

– De kan snakke om alle spillerne de vil kjøpe, men laget gjør det ikke bra nok, og det er manageren sitt ansvar, legger Ogden til.

Solskjær tok selvkritikk etter at laget hans ble overkjørt av José Mourinhos Tottenham.

– Når vi får den starten vi får, så tenker man at man har kampen slik man ønsker. Så gjør man feil og plutselig ligger man under. Selvsagt er det alarmerende, jeg reiser hånden min. Det er mitt ansvar å velge laget som spiller, sa nordmannen til engelske medier etter kampen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt leverte følgende kommentar om Solskjærs fremtid i Premier League-studio søndag:

– Ut denne sesongen må han i alle fall få. Men det er klart, ligger de på nedre halvdel som nå når det nærmer seg jul, da er han ferdig.

Kan erstattes av Pochettino

ESPN-journalisten sier videre at en av hovedårsakene til at Solskjær er presset er at det finnes ledige alternativer, deriblant tidligere Tottenham-trener Mauricio Pochettino.

– Jeg vet ikke om Solskjær har styrets støtte. De ser at han har gjort en god jobb med tanke på å få unge spillere frem, men jeg er ikke overbevist om at de er fornøyd med lagets utvikling, sier Ogden og tilføyer:

– Får Solskjær kampen etter dette, så må han vinne den. Presset kommer til å øke. Så lenge Pochettino er tilgjengelig, vil presset øke og øke og øke.

Ogden sier at styret på Old Trafford har beundret den argentinske manageren, som ledet Spurs til Champions League-finale i 2019, i lang tid.

– De var interesserte før Mourinho fikk sparken. Det har vært interesse over lang tid. Han er erfaren trener og United vet at han vil komme om han får muligheten.