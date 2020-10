Selvmål sørget for nok et poengtap for Brann på hjemmebane

Brann - Molde 1-2

Kåre Ingebrigtsen venter fortsatt på sin første hjemmeseier som Branntrener etter tap mot Molde. Det lå lenge an til poengdeling i Bergen, men et selvmål av Ruben Kristiansen like før slutt sørget for at Molde fikk med seg tre poeng i sekken.

– Det var et ekkelt innlegg som jeg prøver å få ut, men den går dit den ikke skal gå, i eget nett. Da går det gjennom hodet mitt at vi «vinner ikke i dag heller», sa en skuffet Ruben Kristiansen til TV 2 etter kampen.

Kampens første scoring kom fra Eirik Hestad etter 13 minutter. Sekunder før hadde Branns Daouda Bamba rotet bort en gedigen mulighet. Molde beholdt dog ikke ledelsen lenge. Bamba svarte umiddelbart, etter at han kom alene med keeper Andreas Linde i Molde-målet.

Hjemmelaget ymtet frempå med noen brukbare sjanser i andre omgang, men det var Molde som styrte store deler av spillet resten av kampen, uten å få nevneverdig uttelling for det. Da Ruben Kristiansen mislykkes i å avverge et innlegg fra Etzaz Hussein og heller setter ballen i eget nett, var imidlertid seieren i boks for bortelaget.

Med seier over Brann er Molde tilbake på vinnersporet etter nederlaget mot ungarske Ferencváros i Mesterligaen tidligere denne uken og et 1-0-tap mot Sandefjord i forrige runde i Eliteserien.

– En veldig god bortekamp av oss. Vi styrer butikken fra start av og har kontroll på kampen. De har noen få tilløp og noen overganger, ellers er det vi som har kampen, sa en lettet Molde-trener Erling Moe etter kampen.

Brann ligger nå på 10. plass med 23 poeng, kun fem poeng over Start på play off-plass. Molde ligger på en foreløpig andre plass, to poeng foran Rosenborg. Rosenborg møter Odd søndag kl. 20:30.