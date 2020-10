Jens Petter Hauge debuterte for Milan

Jens Petter Hauge (20) byttet inn etter 70 minutter for Milan.

Milan - Spezia 3-0

Med 20 minutter igjen av Milans kamp mot Spezia ble Jens Petter Hauge byttet inn til sin debut for den italienske storklubben.

– Det var veldig gøy. Det er et godt lag. Det var stort å få sjansen i dag. Når vi også vinner 3-0, så er jeg veldig fornøyd med dagen, sier Jens Petter Hauge til TV 2 etter kampslutt på San Siro.

Det sto 1-0 til Milan etter scoring av Rafael Leão da Hauge ble byttet inn.

Hauge hadde ikke vært mange minutter på banen før det sto 3-0 til Milan, uten at han var involvert i noen av scoringene til Theo Hernández og Leão.

– Jeg følte det var helt okay. Det var ikke min beste kamp, men samtidig var det min første kamp med nye spillere. Jeg følte at jeg fikk til litt kombinasjoner, og det er mange gode spillere som jeg forhåpentligvis blir bedre kjent med og at vi kan få til mye i årene og kampene som kommer, sier Hauge om egen innsats.

Milan dominerte kampen i hele perioden Hauge var på banen, og det ble til slutt en komfortabel 3-0-seier for Hauge.

Overgangen fra Bodø/Glimt ble fullført torsdag. Nordlendingene fikk drøyt 50 millioner kroner for Hauge.

Hauge, som spiller med nummer 15 på ryggen, er den tredje nordmannen til å spille i Milan etter Per Bredesen og Steinar Nilsen.

Nå reiser Hauge tilbake til Norge for å slutte seg til landslagstroppen som skal møte Serbia i den TV 2-sendte EM-playoffen mot Serbia. Det er første gang 20-åringen er med i den norske landslagstroppen.