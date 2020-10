– De som ikke kan klage, er Manchester United

Manchester United–Tottenham 1–6

– Jeg så det ikke. Kanskje jeg kommer til å gjøre det senere. Men om noen kan klage på VAR-avgjørelser, er det Tottenham. Ikke bare denne sesongen, men forrige også. De som ikke kan klage på VAR-avgjørelser, er Manchester United. Garantert.

Det sa José Mourinho til Sky Sports etter å ha ydmyket Manchester United på det groveste på deres egen hjemmebane. Dermed satte han trolig det siste stikket i «krangelen» som har pågått mellom de to managerne den siste uken.

Bakgrunnen for kommentaren var etter at reporteren til Sky Sports hadde spurt ham om Anthony Martials utvisning. En situasjon han påsto at han ikke hadde sett ennå.

Mourinho til TV 2: – Vi har et utrolig lag

Oppgjøret mellom de to storklubbene startet strålende for Manchester United som allerede etter 28 sekunder fikk straffespark.

Seks minutter senere hadde Tottenham scoret to mål og tatt ledelsen. José Mourinhos menn så seg aldri tilbake og vant til slutt 6-1. På spørsmål fra TV 2 om Tottenhams potensial og hvordan han vil sammenligne dem med laget han hadde i Manchester United, svarer portugiseren:

– Jeg kommer ikke til å sammenligne mitt lag med laget jeg hadde i Manchester United. I United vant vi tre trofeer, Europa League, en hjemlig cup og Community Shield. I Tottenham har jeg ikke vunnet noe.

– Jeg er veldig glad for det laget jeg har her. Bare dette laget kunne vunnet tre kamper på fem dager. Kun dette laget. Derfor sier jeg, som mot Chelsea – troppen vant, ikke laget. Samme mot Maccabi, og samme i kveld. Troppen har mange muligheter, spesielt offensivt. Potensialet, valgmulighetene er utrolige. Lucas, Lamela, Gareth Bale, Harry Kane, Dele Alli, Son... Det er et utrolig lag vi har, mener Mourinho.

Ole Gunnar Solskjær var selvsagt misfornøyd etter kampen.

– Når vi får den starten vi får, så tenker man at man har kampen slik man ønsker. Så gjør man feil og plutselig ligger man under. Selvsagt er det alarmerende, jeg reiser hånden min. Det er mitt ansvar å velge laget som spiller, sier Ole Gunnar Solskjær.

– Det er flaut

Manchester Uniteds venstreback Luke Shaw var tydelig skuffet etter kampen og mente at spillerne nå må se seg selv i speilet.

– Vi gjør én feil, så enda en feil, så enda flere feil. Det er som om bryteren skrus av. Det gjør virkelig vondt. Et lag som Manchester United skal ikke tape kamper på denne måten. Det er flaut, vi svikter mange i dag, sa han til britisk tv.

– Hvor mye av ansvaret tar dere spillere?

– Det er spillerne som må ta ansvaret. Vi får beskjed om taktikk og ting vi skal gjøre under kamper. Men når vi er på banen kan manageren kun gi beskjeder. Vi som er på banen må levere på et høyere nivå. Vi er nødt til å se oss selv i spillet. Som lag er vi ikke i nærheten for øyeblikket.

Like før slutt hadde Luke Shaw en fryktelig takling på Spurs-vingen Lucas Moura. En takling som TV 2s kommentatorer mente rødt kort kunne forsvares.

– Jeg klarte ikke å kontrollere meg selv i øyeblikket. Som jeg sa følte jeg meg ydmyket på banen. Vi er nødt til å ta oss sammen, sier Shaw.