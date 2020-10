Viktig seier for et nedrykkstruet Start

Et selvmål fra Haugesunds Ulrik Fredriksen åpnet ballet for Start, som tok tre viktige poeng i kampen om Eliteseriespill i 2021.

Start - Haugesund 5-1

Takket være to selvmål og scoringer fra Mohamed El Makrini og Eirik Schulze sikret Start seg tre poeng i møtet med Haugesund. Dermed ligger gultrøyene fra Kristiansand fremdeles på playoff-plass, med fire poeng opp til Haugesund på 13. plass og fire poeng ned til Mjøndalen på direkte nedrykk.

Det var et selvmål fra Haugesunds Ulrik Fredriksen som åpnet ballet på Sparebanken Sør Arena. Fredriksen var uheldig da han forsøkte å takle et innlegg fra Starts Espen Børufsen ut til et hjørnespark og satte den pent i eget mål.

Start skulle senere vise at de også kan score mål uten hjelp fra motstandernes forsvarsspillere. Først doblet El Makrini ledelsen for vertene, før Schulze la på til 3-0 etter målgivende fra Børufsen.

Start gikk ut med mye energi også i andre omgang, men det var Haugesund som skulle få omgangens første nettkjenning. Ibrahima Wadji viste frem en vanvittig enkeltmannsprestasjon og reduserte for bortelaget.

– Der viser Wadji hvor giftig han er hvis han får rette baller å jobbe med og litt rom å løpe i, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen om reduseringen i Fotball Xtra-studio.

Det ble dog med det ene målet for bortelaget, til tross for at de jaktet ytterligere reduseringer. Schulze punkterte kampen med å regelrett stange ballen i mål etter et hjørnespark.

– Han klinker til i lufta og får både tenner og kinnbein og det som er på ballen. En voldsom scoring. Nydelig gjort av Schulze som har dette her i seg, sa Mathisen om lysluggens andre scoring for kvelden.

Like før slutt ble kvelden enda mørkere for Haugesund og Ulrik Fredriksen. 21-åringen var uheldig nok en gang og noterte seg kveldens andre selvmål.