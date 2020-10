NRK: SIAN-medlem funnet med synlige skader

Politiet i Kristiansand åpnet lørdag etterforskning etter at de definerte funnet av døde Dan-Eivind Lid (48) som mistenkelig.

Ifølge NRK ble Lid funnet med synlige skader. Kanalen skriver også at politiet nå jakter en eller flere gjerningsmenn.

Lid ble funnet død i leiligheten sin i Suldalen av en nabo.

Mistenkelig dødsfall

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Lids pårørende ble varslet senere samme dag.

– Observasjoner gjort på stedet gjorde at dødsfallet ble sett på som mistenkelig, sier Henrik Bjugan Hegdahl politiadvokat i Agder politidistrikt.

Politiadvokaten sier politiet har sikret seg spor og informasjon som de vurderer som interessant.

– I en slik helt innledende fase er det naturlig å gå bredt ut og jobbe ut fra en rekke hypoteser. En av hypotesene i denne saken er at denne personen har blitt utsatt for et alvorlig straffbart forhold, og at som følger av det straffbare forholdet har gått av med døden, sier han.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at avdøde er utsatt for en alvorlig kriminell handling med et politisk motiv.

Ingen siktet eller pågrepet

Bjugan Hegdahl sier det ikke er noen som er siktet eller pågrepet i saken.

– Vi har anmodet Kripos til å bistå i etterforskningen for å bidra med sin kompetanse både taktisk og teknisk, sier politiadvokaten.

Ifølge han fokuserer politiet på å hente inn mest mulig informasjon i denne fasen av etterforskningen.

– Politiet har siden lørdag ettermiddag gjennomført flere avhør. Vi vil forsette med det og tekniske og taktiske undersøkelser på åstedet, sier Bjugan Hegdahl.

Han sier at politiet er i en innledende fase av etterforskningen og at de ikke vil gå ut med personens identitet ennå.

– Avdøde vil bli obdusert snarest mulig. Personens identitet vil ikke bli identifisert før obduksjonen er gjennomført, sier politiadvokaten.